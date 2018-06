Herec Marián Mitaš o svojej úlohe v Oteckoch: Prekvapujúce reakcie ľudí na ulici

Svojou postavou v seriáli Oteckovia si zavaril! Veď kto by už mal rád Jara, ktorý klame a manipuluje Lindu a fyzicky sa vyhráža Tomášovi? Sám herec to však vidí trocha inak.

Čo Marián Mitaš prezradil o svojej seriálovej úlohe? Aký je v skutočnosti otec? A čo si myslí o dianí na Slovensku?

V seriáli Oteckovia hráte Jara, ktorý robí zákernosti a manipuluje s Lindou, len aby si ju udržal. Nie je tých záporných postáv pre vás už priveľa?

Je ich dosť a už mi to začína prekážať. Len čo ma ľudia zbadajú, vybavujú sa im asociácie s mojimi postavami, čo im však nemám za zlé. Každý večer ma predsa vidia ako človeka, ktorý bráni v láske Tomášovi a Linde. Musím dodať, že Jaro tak koná len preto, lebo Lindu veľmi ľúbi a ne­chce ju stratiť.

Ušla sa vám aj v nejakom novšom projekte opäť negatívna postava?

Pred týždňom som v Prahe nakrúcal film Skleněný pokoj (The Glass Room), ktorý vzniká podľa románu britského autora Simona Mawera. Zaujímavé je, že sa nechal inšpirovať brnianskou vilou Tugendhat a v roku 2009 za román získal cenu Man Booker. Prišiel som na kasting na jednu neutrálnu postavu, a keď sme ju s režisérom Júliusom Ševčíkom obrusovali, tak si zmyslel, že mi dá ešte text jednej negatívnej postavy. Keď som ho dočítal, zvolal: Perfektné! Darmo som mu hovoril, že nechcem hrať negatívnu postavu, dostal som ju. Tak­že som zase schytal toho najhoršieho, ktorý robí zle hlavnej hrdinke Hane. Hrá ju Carice van Houten a diváci ju poznajú napríklad zo seriálu Game of Thrones.

Ako na vás reagujú ľudia na ulici?

Zvyknú povedať: Aha, to je ten zlý. Ale keď sa dáme do reči, prekvapia ma svojimi pozitívnymi reakciami. Pochopia, že som normálny človek, ktorý tých zlých chlapcov iba hrá. Ale je to aj poklona, keď tomu, ako hrám, natoľko veria.