Premiér sľubuje prilepšenie pre mladých učiteľov, nástupné platy majú vzrásť: Zmeny možno čakať už čoskoro!

Nástupné platy učiteľov by sa mali zvýšiť od školského roka 2019/2020, aby táto profesia bola zaujímavá pre mladých ľudí.

Po stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS) to prisľúbil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Oznámil tiež, že z rozpočtu vlády a z európskych fondov bude vyčlenené značné množstvo financií na zvýšenie kapacít v materských školách, aby mohlo byť neskôr zavedené povinné predškolské vzdelávanie detí od piateho roku.

Premiér na pôde ministerstva hodnotil zrealizované i plánované opatrenia ministerky Lubyovej. Ocenil "dynamiku a odhodlanie", s ktorými sa vedenie ministerstva zhostilo svojich pozícií. Pripomenul pritom, že v tomto rezorte na rozdiel od iných, nie je často možné dosiahnuť konsenzus, pretože jeho zložky reprezentuje množstvo záujmových organizácií. „Ministerka aj vláda bude musieť prevziať zodpovednosť a nastoliť tú najlepšiu cestu pre budúcnosť nášho školstva,“ skonštatoval.

Na spoločnej tlačovej konferencii s ministerkou a oboma štátnymi tajomníkmi ministerstva Pellegrini prezentoval víziu, že slovenské školstvo bude môcť byť považované za úspešné len vtedy, ak dokáže každému dieťaťu garantovať rovnakú – najvyššiu kvalitu vzdelania. „Našou prioritou je, že každá škola na Slovensku do budúcna bude musieť poskytovať rovnakú kvalitu služieb, aby sa nám nedelili školy na elitné a na školy menej kvalitné,“ prezentoval. V rozpore s tým sú najnovšie výsledky testovania Monitor 9, ktoré ukázali značné regionálne rozdiely. Premiér očakáva od ministerky, že bude hľadať spôsoby, ako rozdiely postupne eliminovať.

Ministerský predseda zdôraznil, že školstvo a jeho kvalita závisí od učiteľov. V tejto súvislosti vyjadril uspokojenie, že vláde sa darí niekoľko rokov v rade zvyšovať učiteľské platy nad priemer rastu všetkých zamestnancov v štátnej sfére. Školským odborárom Pellegrini odporučil, aby namiesto septembrového zvýšenia platov o šesť percent pristúpili na zvýšenie platov až od začiatku budúceho roka, kedy by mohli platy vzrásť až o desať percent. Vláda má pritom podľa premiéra ambíciu, aby k rovnakému zvýšeniu došlo aj v roku 2020.

„Máme energiu robiť zmeny, čo vidno aj na tom, že momentálne máme v Národnej rade SR štyri zákony, ktoré prinášajú výrazné reformy v oblasti školstva,“ reagovala na ocenenie premiéra Lubyová. Tá sa podľa jej slov snaží o budovanie širokého spoločenského konsenzu v oblasti reformy a rozvoja školstva, čo sa podľa nej napríklad preukázalo počas štvrtkového (14.6.) hlasovania v parlamente o zákone o strednom odbornom vzdelávaní, ktorý podporilo 101 poslancov vrátane opozičných.

Povinné zaškolenie päťročných detí si podľa ministerky vyžiada odhadom 30 miliónov eur ročne, tri milióny eur by mali ísť z rozpočtu štátu, zvyšných 27 miliónov z podielových daní. V rámci celého Slovenska chýba v súčasnosti 11.000 miest v materských školách, dobudovanie týchto kapacít bude plne pokryté európskymi prostriedkami, informovala ministerka s tým, že veľká časť z nich už bola zazmluvnená. Lubyová pritom vyhlásila, že do štyroch rokov by malo každé štvorročné dieťa dostať miesto v škôlke.

Pellegrini sa zaujímal aj o situáciu s eurofondmi na vedu a výskum v rezorte školstva, ktorá sa podľa neho zlepšuje. V tejto oblasti má na rezort podľa jeho slov "jemne kritický pohľad". Ministerka informovala, že sa postupne vypisujú výzvy, ktoré majú nahradiť pôvodnú výzvu zrušenú pre pochybenia. Lubyová tiež oznámila, že od septembra zavádza opatrenia, ktoré majú znížiť byrokratickú záťaž škôl. Premiér vysvetlil, že by sa napríklad malo obmedziť vyžadovanie potvrdenia o návšteve školy, ktoré je v súčasnosti najčastejšie vystavovaným úradným potvrdením