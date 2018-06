Šofér zrazil na priechode žiačku a ušiel: Mama Laury opisuje detaily hrozného činu!

Zrazil malé dievčatko a ušiel z miesta nehody! Muži zákona vyšetrujú okolnosti nehody, ku ktorej došlo vo štvrtok ráno na Uzbeckej ulici v Podunajských Biskupiciach. Doposiaľ neznámy vodič bieleho auta zrazil na priechode pre chodcov malú Lenku (11) a ušiel.

Dievčatko museli ratovať záchranári a so zlomenou panvou skončila v nemocnici. Po vodičovi polícia už intenzívne pátra a svoje mu odkazuje aj mama zrazenej piatačky.

K nešťastiu došlo po siedmej ráno pred supermarketom v Podunajských Biskupiciach. „Dcérka išla ráno do školy na korčuliach po priechode. Oproti nej šlo jedno dievčatko, ktorému to auto ešte dalo prednosť a ju, neviem, či sa tak rozbehlo, že ju zachytilo,“ prezradila mama dievčatka Lucia s tým, že vodič z miesta ušiel.

Piatačka v šoku ešte dokonca sama dorazila do školy. „Tam ju našla pani vychovávateľka v šatni plakať, tak mi volala a riešili sme záchranku a políciu. Dcérka má potvrdenú zlomenú panvu a je v nemocnici,“ pokračuje nešťastná mama. „Záchranári zranené dieťa ošetrili a previezli ho do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Lenkina mama svoj mrazivý zážitok opísala na sociálnej sieti, čo vyvolalo mnoho sústrastných i rozvášnených reakcií. Podľa domácich by zrážka mohla byť zachytená na bezpečnostných kamerách v okolí. Mamička hľadá akýchkoľvek svedkov zrážky a šoférovi posiela jednoznačný odkaz: „Nech sa prihlási a správa sa zodpovedne.“

Ako došlo k nešťastiu:

1. Lenka prechádzala cez priechod na Uzbeckej ulici

2. Za polovicou priechodu ju zrazilo biele auto

3. Vodič z miesta po nehode ušiel

Vodiča hľadá polícia

Po zbabelom vodičovi pátra aj polícia, ktorá okolnosti dopravnej nehody vyšetruje. „Na Uzbeckej ulici došlo krátko po 7.15 na riadne vyznačenom priechode pre chodcov k zrážke 12-ročného dievčaťa a doposiaľ neznámeho vozidla bielej farby. Vodič po zrážke odišiel na neznáme miesto. Dievča utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do jednej z bratislavských nemocníc,“ informoval policajný hovorca Michal Szeiif.

Muži zákona o pomoc žiadajú aj verejnosť. „Svedkov, ktorí videli priebeh a okolnosti tejto udalosti, alebo disponujú informáciami, ktoré by prispeli k jej objasneniu, vyzývame, aby sa prihlásili osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na bezplatnom čísle 158,“ dodal.