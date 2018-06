Chlap s najväčšou mužskou pýchou na svete priznáva: Tejto anakonde neodolali ani oscarové herečky!

Chváli sa najväčším penisom, no to nie je všetko. Užíval si aj s celebritami.

Američan Jonah Falcon (47) sa živí ako herec, ale práve kvôli príbehom, ktoré o ňom kolujú, ho podľa jeho slov režiséri nechcú obsadzovať. Tie isté historky však mali do jeho spálne pritiahnuť viacero oscarových herečiek. Tie si jeho 34 centimetrov dlhú pýchu chceli pozrieť na vlastné oči.

„Ovplyvňuje to moju kariéru, pretože ľudia ma nechcú najať. Možno v Británii alebo Nemecku by to bolo iné, no Hollywood to vidí ako negatívum,“ posťažoval sa Jonah podľa portálu news.com.au.

Jeho posteľou sa malo prehnať niekoľko hviezd, či už oscarových víťazov alebo len nominantov. Žiadne mená však prezradiť nechcel. „Nebola to Meryl Streep,“ dodal.

Jonah sa preslávil už pred niekoľkými mesiacmi, keď sa pohádal so svojím najväčším rivalom Robertom Cabrerom o tom, koho penis je naozaj najväčší. Robertovi sa už podarilo vyhrať aj súdny spor o invalidný dôchodok, pretože podľa neho mu jeho 48 centometrový úd výrazne komplikuje chôdzu a nemôže pracovať.