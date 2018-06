Dievčatko, ktoré zomrelo v rozhorúčenom aute, pochovali: Srdcervúci plač za milovanou Sabinkou († 2)

Dievčatko z auta smrti už pochovali. V pondelok otriasla Slovenskom tragédia, keď sa v aute udusila malá Sabinka († 2) z Rabče (okr. Námestovo).

Tá bola s mamou Janou (30) v nemocnici v Trstenej (okr. Tvrdošín), kde bola žena na gynekologickom vyšetrení. Podľa polície nechala matka malé dievčatko zatvorené v aute mimo parkoviska, kde bolo jej telíčko niekoľko hodín vystavené obrovskej horúčave. V stredu sa so Sabinkou najbližší naposledy rozlúčili na cintoríne v Rabči.

Rodičia dievčatka Jana (30) a Lukáš (31) i celá rodina sa z nešťastia ťažko spamätávajú. „Bola to šťastná rodinka. Jana bola na Sabinku veľmi naviazaná, starala sa o ňu s veľkou láskou,“ povedala Novému Času v utorok smutná suseda mladého páru. Sabinka zahynula v aute, ktoré si mladý pár vysníval a šetril si naň peniaze zo skromných výplat. Červený bavorák dostal v pondelok ten najhorší prívlastok na svete - auto smrti. „Videla som ich, ako išli na tom nešťastnom aute do domu smútku. Vybavovať pohreb. Je to obrovská tragédia,“ povedala v stredu dopoludnia Novému Času suseda.

Na pohreb svojej dcérky už prišli rodičia pešo, kráčali spolu, držiac sa za ruky. Do domu smútku v Rabči sa v stredu popoludní prišlo s malým anjelikom rozlúčiť asi 50 trúchliacich. Málokto z prítomných dokázal udržať slzy. Sabinku pochovali v malej bielej truhličke. Keď zdrvení rodičia kráčali za rakvou, Lukáš (31) svoju manželku Janu (30) objímal okolo pliec.

Nešťastná mama, ktorá je podľa informácií Nového Času vo vyššom štádiu rizikového tehotenstva, vraj chodila dieťatko v osudný deň do auta kontrolovať. „Ja som si ju nevšimol. Tu sa premelie veľa ľudí. Iba keď pribehla s dievčatkom na rukách. Bolo celé modré, a tak som ju nasmeroval k sanitkám,“ povedal vrátnik z nemocnice v Trstenej.

Teploty sa v ten deň šplhali k tridsiatke, dievčatko nemalo v rozpálenom aute šancu prežiť. „Nestála na parkovacom mieste, ale z boku nemocnice, kde parkujú aj iné autá. Stála však za dopravnou značkou zákaz zastavenia. Často sem chodia mestskí policajti a kontrolujú, či autá v okolí nemocnice správne parkujú. Vtedy tu nanešťastie neboli, ale aj tak neviem, či by si niečo všimli. Auto malo vzadu tmavé sklá,“ povzdychol si vrátnik.