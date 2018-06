Do Tipsport ligy vstupujú zaujímavé kluby: Maďari dajú klubom takmer milión eur!

Je to definitívne. Šéf spoločnosti Pro-Hokej riadiaci hokejovú Tipsport ligu Richard Lintner (40) vo štvrtok oficiálne oznámi, že od budúcej sezóny sa slovenská súťaž rozšíri o dve maďarské mužstvá.

Budú nimi Miškovec a MAC Budapešť. Zatiaľ ide o licenciu na jeden rok, ktorá sa môže predĺžiť až na tri. Za pôsobenia v našej súťaži zaplatia oba kluby podľa našich informácií spolu takmer 900-tisíc eur, ktoré si prerozdelí desať klubov!

O rozšírení najvyššej slovenskej súťaže o mužstvá z Maďarska sa špekuluje už pár rokov, ale teraz sa ich účasť pod Tatrami stáva realitou. „Môžem prezradiť, že aktuálne prebiehajú finálne rokovania. Ich výsledok bude známy v najbližších dňoch,“ povedal pred pár dňami šéf Pro-hokeja Richard Lintner, ktorý rokovania s maďarskými účastníkmi realizoval. „Už je to definitívne. Obe maďarské kluby Miškovec i MAC Budapešť budú hrať v našej lige. Zatiaľ je to oficiálne iba na jednu sezónu, ale je tam možnosť predĺženia na ďalšie dva roky,“ dozvedeli sme od nemenovaného funkcionára jedného slovenského klubu. „Oba maďarské kluby zaplatia za vstupenku do našej ligy spoločne 900-tisíc eur a desať slovenských tímov si tieto peniaze rozdelí,“ pokračoval náš zdroj. V praxi to znamená, že každý klub dostane okolo 90-tisíc eur na sezónu od Maďarov.

Hráči Miškovca sa tešia z účasti v slovenskej lige

Vstup oboch mužstiev do slovenskej súťaži nedávno odobril aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý odsúhlasil svojím podpisom poskytnutie dotácie 600 miliónov forintov (cca 1,883 mil. eur) na podporu maďarského hokeja. Podľa šéfa maďarského hokeja Sucha Györgyho by časť z týchto peňazí od vlády mala byť použitá aj pre potreby dvoch tímov, ktoré by mali hrať slovenskú súťaž. Tá tak bude mať od nového ročníka 12 účastníkov a v základnej časti sa odohrá celkovo 55. kôl. Ďalšie podrobnosti ohľadne celej súťaže sa verejnosť dozvie vo štvrtok.