Nevídané problémy pred MS v Rusku: Vybehnú na zápasy Iránci bosí?!

Politika sa mieša so športom!

Futbalisti Iránu riešia krátko pred začiatkom majstrovstiev sveta v Rusku nečakaný problém. Spoločnosť Nike totiž kvôli sankciám za vývoj jadrových zbraní odmietla tímu dodať kopačky. Tréner reprezentácie Carlos Queiroz za to od firmy požaduje ospravedlnenie a s prosbou o pomoc sa obrátil na svetovú federáciu FIFA.

Nike o zastavení podpory iránskej reprezentácie, ktorá do šampionátu vstúpi v piatok zápasom proti Maroku a potom sa v skupine stretne s Portugalskom a Španielskom, informovala v tlačovej správe. Sankcie sú vymáhateľné zákonom a za ich porušenie by spoločnosti hrozili vysoké pokuty. Napriek tomu však rozhodnutie Queiroza vytočilo. „Hráči sú na vybavenie zvyknutí a nie je dobré niečo meniť týždeň pred takým dôležitým zápasom,“ vyhlásil bývalý kouč Realu Madrid alebo portugalskej reprezentácie. „Sme len tréneri a hráči a nemali by sme sa miešať do takých vecí. Preto sme požiadali FIFA o pomoc,“ dodal.