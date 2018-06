Roman si všimol, že jeho mačka sa hrá s niečim v tráve: Takéto stvorenie ešte nevidel!

Po tom, čo sa zistilo, že na Slovensku žije jedovatý chrobák, sú ľudia pozornejší k svetu hmyzu.

O májkach sa síce vie že sú jedovaté, no pre človeka nie sú až také nebezpečné, pokiaľ by sa ich nerozhodol jesť. Chytať do ruky sa ich však neoplatí tiež. Dotyk vám síce smrť nespôsobí, no látka, ktorú vylučujú, vám môže poleptať kožu.

Májky sú však životu nebezpečné pre zvedavé a maškrtné mačky a psy. Zrejme preto sú teraz chovatelia viac opatrní a dávajú pozor, s čím sa ich miláčikovia hrajú. Do redakcie sa nám ozval čitateľ Roman, ktorý si všimol, že jeho mačku zaujalo niečo na zemi. Šlo o nezvyčajného čierneho motýľa s bielymi bodkami.

Ako vysvetlil Ján Kočišek z Ústavu zoológie SAV, nejde o nebezpečný druh. "Ide o motýľa s menom bieloškvrnáč púpavcový - Amata phegea. Motýľ je relatívne bežný hlavne v južnejších oblastiach Slovenska, v období výskytu môže byť miestami hojný," vysvetlil Kočišek.