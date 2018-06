Ďalší tajný prevoz Jiřího Menzela: Český režisér v zúboženom stave!

Opäť ho presťahovali!

Po tom, ako český režisér Jiří Menzel (80) prekonal meningitídu, sa ho manželka rozhodla zveriť do rúk lekárom v rehabilitačnom centre Malvazinky, kde sa dostával do formy. Podľa najnovších informácií českých médií však uznávaný umelec znovu zmenil nemocničné lôžko, keď prišlo k ďalšiemu tajnému prevozu.

Menzel prekonal koncom minulého roka pneumokokovú meningitídu, pre ktorú musel podstúpiť operáciu mozgu a na čas ho uviedli aj do umelého spánku. Po prebudení sa jeho stav začal zlepšovať a v marci ho manželka Olga presunula do rehabilitačného centa Malvazinky. Napriek tomu, že všetko vyzeralo podľa plánu, musela nedávno Menzelová pristúpiť k ďalšiemu nečakanému kroku. Český Blesk totiž zverejnil informáciu, že Jiří opäť zmenil zariadenie, keď ho mali tentoraz previezť do zariadenia v berounskej nemocnici. „Prijali sme ho v zúboženom stave, bol dehydrovaný a chrbát mal samú preležaninu,“ povedal zdroj denníka. Menzelova polovička manželovo sťahovanie komentovať nijako nechcela. „K uvedenej veci sa nebudem vyjadrovať. V tejto chvíli mám úplne iné starosti,“ napísala.