Nový tréner Trnavy má vo výhľade dve-tri posily: Nechcem búrať dobré veci!

Futbalisti Spartaka Trnava sa budú na novú sezónu pripravovať v domácich podmienkach.

V pláne majú dve krátke sústredenia v Jaslovských Bohuniciach a päť prípravných zápasov s českými klubmi. Generálku na 1. kvalifikačné kolo Ligy majstrov i na Fortuna ligu absolvujú 3. alebo 4. júla na svojom štadióne proti Baníku Ostrava.

U novopečeného slovenského šampióna sa udiala zmena na trénerskom poste, Nestora El Maestra po zisku titulu nahradil Čech Radoslav Látal. Ten sa s hráčmi zoznámil v pondelok popoludní, keď Spartak odštartoval letnú prípravu. Nezasiahnu už do nej brankár Martin Vantruba, ľavý obranca Eldar Čivič, krídelník Reagy Ofosu a pravdepodobne ani defenzívny stredopoliar Yasin Pehlivan. V jeho prípade, keďže si zatiaľ nenašiel nový klub, existuje istá možnosť zotrvania v Trnave.

Posilnenie kádra bude Látal riešiť v spolupráci s generálnym manažérom Pavlom Hoftychom v najbližších dňoch. Zatiaľ prišiel brankár Dobrivoj Rusov, nový lodivod by rád doplnil mužstvo ešte o dvoch-troch hráčov. "Rokovania s Trnavou boli rýchle a konkrétne, dohodli sme sa hneď. V minulej sezóne sa tu podarilo splniť maximálny cieľ. V tej novej sa pokúsime naň nadviazať a držať sa v tabuľke čo najvyššie," povedal Látal, ktorý po príchode legendárneho Argentínčana Diega Maradonu skončil

So situáciou v tábore slovenského majstra sa zatiaľ len zoznamuje. "Potrebujem detailnejšie spoznať mužstvo, plusy a mínusy každého hráča. Na dvoch-troch postoch už máme vytypované mená. Tomáš Poznar je jeden z hráčov, ktorí sa spomínali už pred mojím príchodom. Čo sa týka ďalších mien, ide o zaujímavých hráčov. Chceme, aby sem prišli takí hráči, ktorí mužstvu pomôžu a nebudú paberkovať," dodal Látal. Do stredy by mala byť vyriešená aj otázka jeho asistenta, keďže s Nestorom El Maestrom odišiel do CSKA Sofia jeho mladší brat Nikon.

"Nechcem zbúrať všetko, čo tu bolo dobré. Mám však aj vlastné predstavy, ktoré by som chcel na ihrisku uplatniť. Veľa času nie je, ale verím, že do začiatku sezóny to nejako vyladíme," odpovedal Látal na otázku TASR, akým herným štýlom sa budú "andeli" prezentovať pod jeho vedením.

Do Trnavy sa po zahraničnom angažmáne v Gliwiciach vrátil brankár Dobrivoj Rusov, ktorý bude v novej sezóne bojovať o post jednotky s Martinom Chudým. Ten v závere majstrovského ročníka podával bravúrne výkony, mužstvo sa na neho mohlo spoľahnúť. "S niektorými hráčmi sa poznám, s viacerými sa vidím prvýkrát. Určite sú však dobrá partia, lebo len taká môže získať titul. Poznám trénera Látala, viedol ma dva roky v Poľsku, teším sa na opätovnú spoluprácu. Môj futbalový sen je jasný - zopakovať predošlú sezónu, tentoraz už aj v kádri so mnou," povedal Rusov, ktorý z Trnavy odišiel v januári 2015.

Spartak čaká nová výzva v podobe účasti v Lige majstrov. Meno súpera sa "andeli" dozvedia 19. júna na žrebe v Nyone, zápasy tejto fázy odohrajú 10./11. júla, resp. 17./18. júla. Cestu za obhajobou slovenského titulu odštartujú v sobotu 21. júla v Senici.