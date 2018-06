Vodička bratislavskej MHD Ľudmila má netradičnú záľubu: Z papiera vie vytvoriť neuveriteľné kúsky!

Talent na rozdávanie! Ľudmila Bónová pracuje v bratislavskom dopravnom podniku už od roku 2007. Denne odváža v električke niekoľko stoviek ľudí, s ktorými ma veľa krát kamarátske vzťahy. Práca ju teší a vďaka nej sa môže rozvíjať aj v iných oblastiach.

Ľudmila Bónová (38) žije akoby dva životy. Na jednej strane vystupuje ako vodička električky, na druhej ako kreatívna umelkyňa pod menom Bonka. Talentovaná Ľudmila z Novej Bane. ,,Pochádzam zo stredného Slovenska a keďže je tam málo pracovných miest, tak som musela vycestovať do hlavného mesta,“ vysvetľuje v úvode svojho rozprávania. K jazdeniu mala vždy veľmi blízko a tak sa v hlavnom meste uchádzala o prácu vodičky električky.

,,Našla som inzerát na zástavke v MHD, keď som bola s kamarátom a rozhodla som sa na neho reagovať,“ hovorí sympatická vodička. Práca šoférky ju veľmi baví, čo dokazuje aj fakt, že sa jej venuje už 11 rokov. ,,Kývam si s kolegami, mám obľúbených cestujúcich a keď ich odveziem tak prehodíme na zastávke pár zdvorilých slov,“ prezradila Ľudmila, ktorá denne odvezie niekoľko stoviek ľudí. Vďaka priateľskej povahe si vie človeka ľahko získať a v práci má veľmi dobré vzťahy nielen s kolegami, ale aj cestujúcimi.

,,Detičky mi mávajú, sem tam pohladkám aj psíka a minule aj zajačika, takže sa v práci rozhodne nenudím,“ povedala so smiechom. Okrem toho, že vyniká v šoférovaní sa venuje vo svojom voľnom čase papierovému pleteniu. ,,Tvorím rôzne zvieratká a postavičky ako zdravotnú sestru, inštalatéra, kuchárku, futbalistu, rybára, dôchodcu i dámy,“ prezrádza o svojej najväčšej vášni. Vo svojej tvorivosti rada experimentuje a tak sa nebojí zostaviť aj väčšie a náročnejšie diela.

,,Autobusy a električky v zbierke správnej dopraváčky samozrejme nemôžu chýbať,“ dodáva s pobavením. Na svoje výtvory nepoužíva nič špeciálne, dokonca sa snaží byť šetrná k životnému prostrediu. ,,Potrebujem k tvoreniu použitý kancelársky papier, farby na textil, duvilax na lakovanie, tavnú pištoľ na lepenie, občas čipky a drôtik,“ prezrádza o svojom živote. Veľkú podporu nachádza nielen v rodine, ale najmä vo svojej druhej polovičke, ktorá jej dokonale rozumie. ,,Ivanko je veľmi rád, keď si tvorím, lebo vtedy môže pozerať šport v TV,“ hovorí so smiechom o priateľovi, ktorý je športový nadšenec. Celá jej rodina sa teší z jej výtvorov a ona má radosť z tejto vzájomnej spätnej väzby.

,,Všetci majú moje čačky - mačky, takže je vždy pre koho tvoriť,“ dodáva. K papierovému pleteniu sa dostala náhodne cez internet. ,,Hneď som to musela vyskúšať a bola som milo prekvapená, keď mi tento druh umenia tak skvele sadol,“ povedala o svojej netradičnej záľube. Ľudmile do kariet hrá aj teplé počasie, ktoré má veľmi rada. ,,Cez leto si pletiem na kúpalisku, na jazere a občas aj cestou autom,“ hovorí o krátení vo svojom voľnom čase. V súčasnej dobe sa zdržuje doma málo, pretože toho času má podstatne menej. ,,S partnerom chodíme na bicykle a 4x do týždňa do fitness a venujeme sa aj domácnosti,“ vysvetľuje vodička, ktorá má podelené úlohy. ,,Môj partner mi pomáha, zatiaľ čo ja varím, on upratuje byt,“ hovorí o svojej polovičke. Svojej záľube sa naďalej plánuje venovať, pretože ju nielen napĺňa, ale robí ňou ostatným radosť. ,,Do útulku zvierat som darovala svoje výrobky na pomoc mačičkám,“ uzatvára Ľudmila, ktorá má sociálne cítenie.