Švajčiari v referende podporili zákon o hazardných hrách: Má pomôcť desaťtisícom zavislých ľudí

Švajčiarski voliči v nedeľňajšom referende drvivou väčšinou podporili nový zákon o hazardných hrách, ktorý na území tejto alpskej krajiny neumožní činnosť zahraničným spoločnostiam pôsobiacim v danom sektore. Cieľom tejto legislatívy je predchádzať gamblerstvu obyvateľstva.

Podľa konečných výsledkov hlasovalo v prospech zákona takmer 73 percent voličov, avšak svoje volebné právo využila iba tretina oprávnených voličov. Výsledky sú porážkou pre oponentov, ktorý vyzbierali 50.000 podpisov potrebných na iniciovanie referenda, informuje spravodajský portál stanice BBC.

Švajčiarska vláda tvrdí, že zákon o hazardných hrách, ktorý už schválili obe komory parlamentu, aktualizuje príslušnú legislatívu pre digitálny vek, pričom zvyšuje ochranu proti závislosti. Zákon vstúpi do platnosti na budúci rok a bude patriť medzi najprísnejšie právne normy svojho druhu v Európe.

Činnosť totiž umožní iba hazardným spoločnostiam so švajčiarskym certifikátom, a to vrátane tých, ktoré poskytujú svoje služby na internete. Domácim spoločnostiam sa tak po prvý raz naskytne možnosť ponúknuť hazardné hry online, avšak firmy so sídlom v zahraničí to prakticky vytlačí z trhu, varujú kritici.

Podľa organizácie Addiction Switzerland je v 8,3-miliónovom Švajčiarsku približne 75.000 ľudí závislých od hazardných hier, čo stojí spoločnosť viac než pol miliardy švajčiarskych frankov (432 miliónov eur) ročne. Vláda taktiež chce, aby boli všetky zisky daných spoločností zdaňované vo Švajčiarsku.