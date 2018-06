Hráči Washingtonu chystajú niečo veľkolepé: Bude to úžasné nie len pre nás

Hokejisti Washingtonu Capitals oslavovali zisk Stanleyho pohára v tanečnom klube v Las Vegas, neskôr ukázali víťaznú trofej v Národnom parku.

Kapitán Alexander Ovečkin spolu s Nicklasom Bäckströmom zdvihli pohár nad hlavu aj pri vychádzaní z lietadla po prílete do hlavného mesta USA.

"Stále nemôžem uveriť, že sme získali Stanleyho pohár. Je to úžasné a nikdy na to nezabudneme," citoval Ovečkina portál sports.yahoo.com. Oslava s fanúšikmi je na programe v utorok. "Bude to úžasné nie len pre nás, ale pre celé mesto, ktoré na to veľmi dlho čakalo," vyhlásil Bäckström.

Vedenie Capitals bude v najbližších týždňoch riešiť budúcnosť niektorých svojich hráčov a tiež trénera Barryho Trotza. "Teraz o tom nechcem hovoriť. Treba to vyriešiť v pokoji," uviedol 55-ročný tréner.