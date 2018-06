Po premiérovej účasti na golfovom majore US Open je potrebné si psychicky oddýchnuť.

Klára Spilková (23) si to vzala k srdcu a zamierila na osamelý ostrov do Chorvátska, kde všetko hodila za hlavu. Aj veci na kúpanie. Páni, je to nárez! Veď pozrite našu galériu!

Na juhu Európy si dopriala pohodičku. Na osamelom ostrove sa s priateľom vykúpala v mori len tak bez oblečenia, skočila do vody z päťmetrovej skaly a natiahla sa, aby nazbierala sily do ďalších turnajov.