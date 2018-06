Dominika vyhrala Miss leta aj celoslovenskú súťaž krásy: Čo radí dievčatám, ktoré sa chcú prihlásiť?

Šanca, ktorú by nemala premrhať žiadna Slovenka vo veku od 15 do 28 rokov! Účasť v súťaži Miss leta 2018 vám okrem bohatých cien a zaujímavej skúsenosti ponúka aj možnosť postúpiť priamo do semifinále súťaže Miss Slovensko 2019.

O tom, že šancu možno premeniť na úspech, svedčí aj minuloročná víťazka Dominika Grecová (20) z Humenného. Do finále Miss Slovensko 2017 postúpila ako víťazka súťaže Nového Času Miss leta 2017, kde svojou krásou porazila takmer 900 dievčat. Príležitosť začať podobnú skvelú kariéru máte aj vy, zapojiť sa je jednoduché. Urobte tak už dnes a víťazky sa dozviete 29. augusta tohto roku. Fotogaléria 10 fotiek v galérii Stať sa modelkou už nemusí byť také náročné. Stačí, ak sa prihlásite do súťaže Miss leta 2018 s denníkom Nový Čas. Jedna zo všetkých prihlásených dievčat postúpi do užšieho výberu najkrajších 24 žien Miss Slovenska 2019. O tom, ktorá to bude, rozhodne porota. Minulého roku sa šťastie usmialo na Dominiku Grecovú z Humenného. Zvíťazila v súťaži Miss leta 2017 a zároveň získala postup na Miss Slovensko 2018, kde tiež zvíťazila. „Dominika je hlavne veľmi príjemný ženský a prirodzený typ. Je vysoká modrooká blondínka, čiže je to všetko podľa mňa také klišé krásy, ale je hlavne veľmi príjemný, veselý, usmievavý človek. Ten jej úsmev je pre ňu charakteristický. Takže to ma na nej veľmi zaujalo a ide z nej veľmi pozitívna energia,“ prezradila riaditeľka Miss Slovensko, Karolína Chomisteková. Podľa nej sa práve Miss leta dá určite vnímať ako predpríprava na súťaž krásy. Súťažiaca, ktorú porota vyberie do semifinále Miss Slovensko 2019, absolvuje aj sústredenie, na ktorom organizátor súťaže vyberie 12 najkrajších dievčat Slovenska súťažiacich o titul Miss Slovensko. A to nie je všetko. Tohtoročnou novinkou súťaže Miss leta 2018 je niekoľkodňové sústredenie v slnečnom Turecku s cestovnou kanceláriou Happy Travel. Práve tam sa finalistky Miss leta 2018 budú pripravovať na finále súťaže. Neváhajte, prihláste sa ešte dnes a začnite baliť kufre. Cesta k Miss Slovensko Otvoriť galériu September 2017 - Na sústredení Miss leta 2017 na strednom Slovensku priam žiarila. Zdroj: mah, anc Čo jej dala súťaž Na základe čoho ste sa pred rokom do Miss leta 2017 prihlásili? Bolo to spontánne, mala som pred sebou dlhé prázdniny a súťaž som zachytila na facebooku. Šanca dostať sa až na Miss Slovensko ma zaujala. Čo vám priniesla účasť v Miss leta 2017? Určite prvú skúsenosť, vyskúšala som si sústredenie s dievčatami, prvé fotenie, líčenie. A na Miss Slovenska som už mala predstavu, ako čo funguje. Čo odkazujete dievčatám, ktoré váhajú sa prihlásiť? Určite tak urobte, je to výborná príležitosť spoznať nových ľudí a získať nové príležitosti a skúsenosti. Ako uspieť? Každý rok vyhráva iný typ dievčaťa, ale ak by som im mala niečo poradiť, tak určite nech sú samé sebou a vždy milé a priateľské. Ako sa prihlásiť prihlásiť sa môžu dievčatá vo veku od 15 do 28 rokov

prihlásiť sa možno až do 23. augusta 2018 na stránke www.cas.sk/miss-leta/prihlasenie/ Súťažiť môžete v 3 kategóriách: 1. Miss Selfie 2. Miss Bikiny 3. Miss Crazy (bláznivé letné foto) súťažiť môžete v jednej, dvoch alebo vo všetkých 3 kategóriách Pozor: S prihlásením neváhajte, ak tak urobíte do 30. júna 2018, automaticky získate 100 bonusových hlasov a tým aj náskok v súťaži pred ostatnými súťažiacimi. Hlasovanie Za svoju favoritku môžete hlasovať: 1. priamo online na www. missleta.sk 2. prostredníctvom SMS Pošlite 3 hlasy Na číslo 6661 pošli SMS v tvare LETO ID súťažiacej. Cena spätnej SMS je 0,20 eur s DPH. Počet SMS je neobmedzený. Pošlite 20 hlasov Na číslo 6667 pošli SMS v tvare LETO ID súťažiacej. Cena spätnej SMS je 1,00 eur s DPH. Počet SMS je neobmedzený. Hlasuje sa do 23. 8. 2018 Vyhrať môžete zájazd pre 2 osoby do Grécka a množstvo ďalších cien.

Aké fotky posielať? Ľudia chcú vidieť, čím vynikáš na prvý pohľad, preto vyber svoje najlepšie zábery. Vyhýbaj sa tmavým a rozmazaným fotkám! Bodujú tie, na ktorých ťa je jasne vidieť. Chceme vidieť tvoju krásnu tvár, preto sa nezahaľuj slnečnými okuliarmi. Do Miss leta nepatrí ani vulgárnosť, vieme, že dokážeš zaujať bez zbytočnej obscénnosti. Čím viac fotiek, tým lepšie.

Vyhýbaj sa tmavým a rozmazaným fotkám! Bodujú tie, na ktorých ťa je jasne vidieť.

Chceme vidieť tvoju krásnu tvár, preto sa nezahaľuj slnečnými okuliarmi.

Do Miss leta nepatrí ani vulgárnosť, vieme, že dokážeš zaujať bez zbytočnej obscénnosti.

Čím viac fotiek, tým lepšie.

Pre inšpiráciu, aké fotky si máš vybrať na registráciu, si pozri fotogalériu vytvorenú z fotografií minuloročnej víťazky Dominiky Grecovej, ktorá sa stala aj víťazkou Miss Slovensko. Víťazka Miss leta 2018 získa: prestížny titul Miss leta 2018

zapožičanie štýlového SUV Peugeot 2008 na jeden rok

nákup talianskej kolekcie v Tezenis

voňavé prekvapenie od FAnn parfumérie

značkové hodinky DKNY od Klenoty Aurum

balíček dekoratívnej kozmetiky Revlon

voucher na služby a procedúry od Opera Clinic

starostlivosť o vlasy od značky Rowenta

