Slovan uchmatol Seredi brankára: Lepšia ponuka!

Slovan má prvú posilu! Na Pasienky prichádza brankár Matúš Ružinský (26) zo Serede, ktorej výraznou mierou pomohol k postupu do najvyššej súťaže.

Banskobystrický rodák neinkasoval na jar v desiatich zápasoch za sebou a držal čisté konto úctyhodných 937 minút.

Slovan deklaroval, že potreboval posilniť brankársky post, keďže Dominik Greif odíde zrejme na hosťovanie. „Je to fantastický pocit prestúpiť do najlepšieho klubu na Slovensku s bohatou históriou. To sa nepodarí hocikomu. Taká ponuka sa neodmieta. Doteraz si to poriadne ani neuvedomujem,“ povedal pre Nový Čas.

Pred mesiacom poznal Slovan len z rozprávania, dnes si oblieka jeho dres. Všetko sa upieklo z jeho pohľadu nečakane – v kaviarni. „S manažérom som sedel na káve. Prekvapil ma vetou, že Slovan má o mňa záujem. Vyvalil som oči, lebo o tom som absolútne nevedel. Do konca druhej ligy ostávali vtedy dve či tri kolá a ja som sa sústreďoval len na to, aby Sereď zvládla úspešne finiš. Pár dní na to ma už Slovan kontaktoval.“

Pri postupových oslavách ešte nemal nič isté. No tušil, že by to mohlo dobre dopadnúť. „Nad ponukou som neváhal ani minútu. Lepšia by už asi neprišla,“ zdôraznil Ružinský. Do Slovana neodchádza len pre peniaze.

„Fanúšik to vníma úplne inak než futbalista. Je to ako v robote. Keď niekomu ponúknu lepšie podmienky a cíti, že môže napredovať, tak to prijme. Každý si chce polepšiť. Nejde tu iba o peniaze. V hre je aj možnosť stále sa posúvať vpred.“

V Košiciach si prešiel peklom, keď hráčom nechodili dlhé mesiace výplaty. „Zažil som tam hrozné veci. Bola to hotová katastrofa. Už som nevedel, čo ďalej. Prestalo ma to baviť. V hodine dvanástej sa ozvali zo Serede,“ spomína na temné obdobie. Na Pasienkoch mu čosi podobné nehrozí. Dostane sa však pri reprezentantovi Michalovi Šullovi do bránky?

„Ani v Seredi by som nemal istý flek. Program bude nahustený, hráme aj v Európskej lige. Nejaké okienko sa vždy nájde. Každý môže mať počas sezóny stabilné miesto v zostave a na druhý deň nevie, čo príde.“