Nový tréner Baranov Ceman: Ponuku zo Slovenska som teda nečakal!

Nový tréner hokejistov Banskej Bystrice, Kanaďan Dan Ceman (44) bol z ponuky slovenského tímu prekvapený. Prezradil to v rozhovore pre denník Šport.

Ceman momentálne oddychuje v rodnej Kanade, na Slovensko príde 12. júla spolu s rodinou. Počas MS v Kodani sa stretol aj s bývalým trénerom Bystrice, Vladimírom Országhom. V štvorhodinovom rozhovore toho stihli prebrať viac než dosť.

"Možno budú nejaké malé zmeny v detailoch, ale chceli by sme hrať rovnako, čiže fyzický hokej, rýchlo a tvrdo. Pre mňa bol Vladyho štýl typický severoamerický, k čomu pomáha aj menšie klzisko. Viacero rokov hrá Banská takto, netreba to meniť,“ hovorí kouč, ktorý naposledy trénoval dánsky tím Sönderjyske.

Ponuku zo Slovenska nečakal. Bystricu síce poznal, no ponuky mal hlave z Nórska a Nemecka. V novom ročníku Tipsport ligy bude mať k dispozícií väčšinu majstrovského kádra. Ambície sú preto opäť len tie najvyššie. "Zažil som to v Sönderjyske, pri opakovaní titulu, že udržať kľúčových chalanov pre zisk majstrovského pohára je veľmi dôležité."

Pomáhať v rozbehu mu má aj bývalý slovenský reprezentant Richard Zedník. Ten bude pri Cemanovi do polovice septembra. Kanaďana čaká aj učenie sa slovenčiny.

"Budem sa snažiť naučiť sa čo najviac z hokejovej slovenčiny a to veľmi rýchlo. Je to všetko súčasť procesu, v ktorom som ako nový kouč súčasť úsilia klubu o ďalší titul. To je najlepší tlak zo všetkých možných, keď mužstvo chce vyhrávať,“ dodáva.