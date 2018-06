Podvádza poslankyňa Šimkovičová svojho manžela? Objatia a bozky s iným mužom!

Zdá sa, že za rozpadom manželstva poslankyne Martiny Šimkovičovej (46) s manželom Igorom (43) sú oveľa pikantnejšie záležitosti, ako by sa mohlo zdať.

V stredu sa postavili pred rozvodový súd, avšak sudkyňa ich zväzok kvôli deťom zatiaľ nerozviedla. Nie je tajomstvom, že v domácnosti Šimkovičovcov to poriadne škrípalo už takmer tri roky. A práve to môže byť dôvod, prečo sa Martina vrhla do náručia iného muža. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, poslankyňa sa má už viac ako rok stretávať s istým lekárom, čo nám potvrdil aj jej manžel Igor, s ktorým má dve deti.

Ani honosná vila so šiestimi spálňami, saunovým svetom či priestranným bazénom s vodopádmi nebola v prípade Šimkovičovcov zárukou harmonického života. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, manželia sa včera postavili pred rozvodový súd. K dohode však nedošlo a na súde sa stretnú opäť v septembri. Podaniu žiadosti o rozvod však predchádzalo podľa našich informácií poriadne turbulentné obdobie plné hádok a podozrievaní o nevere, čo sa nakoniec ukázalo ako opodstatnené.

Nový Čas disponuje fotografiami, na ktorých je Šimkovičová niekoľkokrát v spoločnosti lekára Petra Kotlára. Ani jeden z nich sa dokonca na parkovisku nebránil bozkom či objatiam, a to napriek tomu, že je poslankyňa stále vydatou ženou. Ani to jej zrejme nebráni, aby sa podľa našich informácií intenzívne stretávala s novým mužom.

Odhalil ju manžel

Oslovili sme Šimkovičovej manžela s otázkou, či vie, s kým sa stretáva jeho stále zákonitá manželka. Pre odpoveď si nešiel ďaleko a neveru priznal. „Viem, že ma podvádza už dlhšie. O jej milencovi som sa dozvedel presne 9. 9. 2017 na svadbe môjho brata. V telefóne mala veľa správ, tak som to zistil. Nepoznám ho osobne, viem však, kto to je, zistil som to až podľa jeho telefónneho čísla,“ povedal Igor Šimkovič, ktorý má s Martinou dve deti. Ako sa zdá, o zajačích úmysloch svojej manželky vie toho oveľa viac. „Myslím, že to trvá medzi nimi približne rok, rok a pol... Približne dva roky chodí manželka do Martina do školy a je pravdepodobné, že sa stretli asi tam.“

Tajné schôdzky v kancelárii

Keďže Šimkovičová stále žije v luxusnom sídle v Prellenkirchene s manželom a deťmi, a jej nová známosť má trvalý pobyt v Martine, so spoločným hniezdočkom, zdá sa, musia improvizovať. Poslankyňa bola totiž niekoľkokrát videná v budove, kde sídli lekárova firma, a to či v popoludňajších alebo neskorých večerných či nočných hodinách, vždy nabalená s taškou. Nočné výjazdy si dokonca všimol aj jej manžel: „V Bratislave sa musia stretávať v budove, kde má firmu. Zistil som to podľa toho, že manželka používala moje fi remné auto, v ktorom je GPS zariadenie a podľa toho viem, že tam auto stáva aj trikrát do týždňa, a dokonca aj cez noc,“ priznal Šimkovič, ktorý odmieta čo i len zmienku o tom, že by si po tom všetkom ešte mohli k sebe opäť nájsť cestu. Nový Čas sa snažil s Petrom spojiť, ten však na telefonáty nereagoval.

Šimkovičová: Manžel tají svoj vzťah

S pánom Kotlárom riešime charitatívny projekt a nie len s ním, je v tom viac ľudí. Neprekvapuje ma, že muž hľadá chybu vo mne a jeho niekoľkoročný vzťah tají. Viac sa k tomu nevyjadrujem