Generálny prokurátor priznal, že v prípade smrti Filipínca († 36) jeho podriadený zlyhal: Sprísnia trest útočníkom?

Pochybil. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár (54) skritizoval svojho podriadeného okresného prokurátora za to, že pustil na slobodu Juraja Hossua (28) po tom, čo dokopal Filipínca Henryho († 36) v centre Bratislavy.

Zároveň sa ospravedlnil jeho rodine. Hossu je vo väzbe a svedectvo Lucie, ktoré priniesol Nový Čas, vyvoláva podozrenie, že za útokom bol aj rasizmus.

Hossu dokopal Henryho koncom mája v sobotu nadránom na Obchodnej ulici. Polícia ho ihneď zadržala a obvinila z ublíženia na zdraví a navrhla väzbu, avšak prokurátor s tým nesúhlasil a útočník ostal na slobode. Henry medzitým bojoval o život, no po piatich dňoch v kóme zomrel a muži zákona čin prekvalifikovali na zabitie. Až potom sa Hossu dostal do väzby.

Čižnár si preto na konanie svojho podriadeného posvietil a skonštatoval, že porušil zákon, konal nedostatočne a povrchne, pretože na okamžité uvalenie väzby boli dôvody. Prokurátora čaká trest, hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová ho však neprezradila. „Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa zároveň pozostalým poškodeného ospravedlňuje za pochybenie uvedeného prokurátora a rovnako vyjadruje hlbokú sústrasť rodine pozostalého. Zároveň garantuje, že zo strany prokuratúry bude vykonané všetko pre to, aby páchateľ niesol za svoje konanie plnú zodpovednosť,“ povedala Predajňová.

Rasový motív?

Polícia je v prípade na slovo skúpa. Známe je len to, že Hossu obvinili zo zabitia s trestnou sadzbou 7 až 12 rokov. Nový Čas priniesol výpoveď Lucie, ktorá ako prvá s priateľom Jozefom dobehla Henrymu na pomoc. Jej slová naznačujú, že motívom útoku mohol byť aj rasizmus. „Henrymu hovoril, že nech skape, tak mu treba, že aj tak je buzerant a takéto primitívne reči mal. Priamo hovoril o jeho rase a orientácii,“ povedala Lucia. „Zo strany vyšetrovateľa sú preverované všetky informácie, s ktorými sa oboznámil v rámci dokumentovania okolností tohto skutku,“ povedal krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Advokát Marek Benedik hovorí, že v takom prípade trestná sadzba stúpa na 12 rokov. Preto polícia s tzv. osobitným motívom zrejme pracuje. „Rasový nenávistný motív je priťažujúca okolnosť. Pretože motív útoku by bol čo najviac ublížiť. Nevieme, či ho chcel zabiť, ale podľa záznamu aj svedkov prejavoval vysoko negatívny vzťah k svojej obeti,“ povedal bývalý kriminalista Matej Snopko.

Útočník bol tiež pod silným vplyvom alkoholu. „Jeho príčetnosť budú skúmať odborníci, aj to, či mohol rozpoznať nebezpečnosť svojho konania. No neznamená to, že sa zbaví viny, a že nebude za svoje konanie zodpovedať,“ povedal exvyšetrovateľ Peter Vačok. Samotný Hossu tvrdí, že mu je to veľmi ľúto, ale osudný útok si nepamätá. „Z pohľadu páchateľa je prirodzené tvrdiť, že si nič nepamätá. Tu je dôležité, čo povie psychológ,“ dodal Snopko.

Podstatné je, ako útočil

Peter Vačok, bývalý vyšetrovateľ

Osobné verbálne prejavy sa berú pri hodnotení skutku do úvahy, ale nie sú až také podstatné. Dôležitý je mechanizmus útoku. Ľudia v hádke vykrikujú všeličo. Dôležité je, ako bol útok vedený, na ktoré miesto, akou intenzitou. Či útočník mal v rukách nejaké predmety alebo zbraň. Či útočil nohami alebo rukami. Či bol útočník uzrozumený, aký následok vznikne. Môže sa stať, že útok nemal až takú intenzitu, ale aj tak to skončilo smrťou. Pokiaľ je však útok brutálny a vedený na životne dôležité orgány, malo by sa to posúdiť ako závažnejšie konanie.