Stále nevie, kde bude pokračovať: Zakotví Réway v našej lige?

Talentovaný hokejista Martin Réway (23) nebude pokračovať v kariére v drese bratislavského Slovana.

Nový kouč Vladimír Országh nemá o jeho služby záujem, a tak si musí hľadať nové pôsobisko. Nie je vylúčené, že napokon zakotví aj v slovenskej Tipsport Lige!

Réway pre problémy so srdcom vynechal celú sezónu 2016/2017 a do profesionálneho hokeja sa vrátil vlani. Najskôr to skúšal na farme Montrealu v nižšej súťaži AHL, ale potom sa rozhodol pre návrat do Európy. V novembri 2017 sa upísal bratislavskému Slovanu, za ktorý nastúpil na 18 duelov a strelil jeden gól a na štyri prihral.

„Cítil som vtedy, že to bude najlepšie, čo môžem v danej chvíli urobiť. Najskôr sa mi po návrate na európsky ľad darilo, cítil som sa hneď lepšie, prvé zápasy boli skvelé, ale nakoniec to nebolo podľa mojich predstáv. Chýbala mi aj kondícia,“ povedal Réway v rozhovore pre isport.cz, ktorý v belasom drese nebude pokračovať vo svojej kariére.

Slovan nemá záujem

„Nedá sa nič robiť. Rešpektujem ich rozhodnutie, viem, že som nemal dobrú sezónu. Budem sa snažiť presadiť niekde inde a presvedčiť ich, že urobili chybu. Ale všetko je zatiaľ v nejakom štádiu, rozoberám to s agentom. Mám ešte dosť času na to, aby som si to rozmyslel,“ pokračoval Réway, ktorý nevylúčil ani pôsobenie v slovenskej lige.

„Som za každú možnosť, či to bude Česko, alebo Slovensko. Hlavne by som chcel odohrať konečne čo najviac zápasov a nájsť stratenú pohodu. A byť v mužstve, ktoré bude vyhrávať,“ dodal na záver Réway, ktorý už trénuje na nový ročník.