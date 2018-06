Anjelik Dávidko († 6) očaril učiteľov pri zápise do školy: Jeho posledný obrázok trhá srdce

Dávidko († 6) do vysnívanej školy už nikdy nenastúpi. A tak veľmi sa na ňu tešil... Stačila totiž malá chvíľočka a chlapček prišiel o život.

V pondelok vypadol zo 6. poschodia z okna, keď chcel zamávať sestričke Natálke (10). Tragédia kruto zasiahla nielen najbližších chlapčeka, ale aj jeho kamarátov a pedagógov. V škole po ňom zostal posledný obrázok, ktorý Dávidko nakreslil pri zápise do I. triedy. Zdrvení rodičia mu dnes chystajú poslednú rozlúčku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bolo to jeho posledné zamávanie. Malý anjelik stál pri okne na 6. poschodí, keď zrazu sieťka proti hmyzu povolila a Dávidko strmhlav padal nadol. Hoci sa zachytil o strom a privolaní záchranári robili, čo mohli, chlapček pád neprežil. „Vyšiel na vnútorný parapet okna, vonku na ihrisku sa hrala Natálka. Sieťka však povolila a on spadol dole. Zdravotná sestra, čo býva oproti, to videla a ihneď zavolala záchranku,“ opísal udalosť očitý svedok. Z nemocnice v Komárne ho vrtuľníkom previezli do Bratislavy, kde Dávidko svoj boj o život prehral. „Rodičia sú psychicky na dne, nedokážu o tom hovoriť,“ povedala chlapcova teta.

Šikovný chlapec

Do školy sa Dávidko podľa slov kamarátov, s ktorými sa hrával pred panelákom, veľmi tešil. „Už sa aj chválil, veľmi sa tešil,“ hovoria chlapci. Na zápise do I. triedy s ním boli učitelia nadmieru spokojní. „Všetko robil samostatne, bolo vidno, že je šikovný,“ hovorí so smútkom v hlase Mikuláš Hübsch, zástupca základnej školy.

Keď mal Dávidko nakresliť postavu, podľa všetkého si za predlohu vybral svoju mamičku. „Aj postavu dokázal nakresliť, dokonca pridal aj autíčko. Nie každé dieťa to dokáže. Nepotreboval ísť ani na psychologické testy,“ dodáva Hübsch. Dávidkova sestrička Natálka chodí do tej istej školy. „Ona si ešte asi neuvedomuje, čo sa stalo, možno je to tak lepšie. Mali sme rozlúčkovú slávnosť, ona spieva aj v súbore a chodí normálne do školy,“ zakončil Hübsch.