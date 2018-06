Po tomto videu sa budete báť sadnúť do auta: Jána ohrozil vodič na BMW, namiesto ospravedlnenia urobil niečo hrozné!

Incident, ktorý vás dvihne zo stoličiek. Vodič, ktorého uvidíte vo videu nemal v sebe ani kúsok hanby za to, čo vyviedol.

Do redakcie nám čitateľ Ján poslal video, z ktorého sa vám postavia vlasy dupkom už po pár sekundách. Na kruhovom objazde v Trenčíne stretol vodiča BMW, ktorý si dokazoval silu nielen svojím nepríčetným manévrom ale aj tesne po ňom.

Agresor netušil, že celú situáciu zachytila predná kamera na Jánovom aute, a tak sa za svoj nepremyslený skutok dostal do problémov. Ján prechádzal po kruhovom objazde, keď mu do cesty vošiel vodič BMW. Čitateľ len tak-tak ubrzdil. No keby to skončilo aspoň bliknutím smeroviek na znak ospravedlnenia zo strany cestného piráta.

Kdeže. Po manévri šofér ešte Jána vybrzdil a vyšiel z auta. Ak čakáte, že mu šiel potriasť rukou a osobne sa mu ospravedlniť, ste na omyle. "Začal mi nadávať a udrel ma päsťou do oblasti tváre," priznal Ján s tým, že na šoféra už podal podnet na polícii.