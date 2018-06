Matka prežila nočnú moru: Ráno našla v posteli mŕtvu dcéru († 23), záhadná príčina smrti

Kate Bome (52) prehovorila o najhoršom ráne v jej živote. Prežila nočnú moru každej matky!

Charlotte z Essexu mala len 16 rokov, keď odišla to školy, aby sa stala kozmetičkou, no napokon začala pracovať ako zdravotná sestra. Bola odhodlaná a rodina na nu bola pyšná. "Milovala deti a privyrábala si ako opatrovateľka," spomína zdrvená matka.

Mala pred sebou celý život. Chcela cestovať po svete a založiť si rodinu, no žiadny z jej plánov sa už nesplní. V novembri išla Kate za svojim otcom do nemocnice a dcéru nechala samú doma. Keď sa vrátila, počula od dcéry posledné slová v jej živote. "Dobrú noc. Veľmi ťa milujem," povedala v osudný večer.

Ráno dlho spala a mama ju chcela ísť zavolať na obed. "Klopala som jej na dvere, no neodpovedala. Vošla som do jej izby a vyzerala, že spí. Uvedomila som si, že nedýcha. Dotkla som sa jej a bola studená. Okamžite som zavolala sanitku," doplnila pre The Sun.

Záchranári sa ju snažili oživiť, no už bolo neskoro. Dvadstaťtriročná Charlotte zomrela. Príčina jej smrti bola veľká záhada. Mladá žena bola zdravá a nemala žiadne problémy. Súdny lekár konštatoval, že zomrela kvôli Náhlej kardiálnej smrti (NKS). Človek pri NKS náhle upadne do bezvedomia a bez rýchleho a účinného zásahu neprežije.