Mladá študentka sa zamilovala do učiteľa: Veď by jej mohol byť starým otcom!

Dvadsaťštyriročná študentka sa zamilovala do o 36 rokov staršieho chlapíka.

Samantha Crosby z Washingtonu stretla svojho 60-ročného priateľa počas jeho vystúpenia s kapelou v istom bare. Tvrdí, že to bola láska na prvý pohľad. "Je to najlepší vzťah, aký som mala," dodáva. Keď sa naňho zapozerala počas hry na gitare, ihneď sa s ním chcela dať do reči.

"Veľmi dobre vyzeral a páčilo sa mi to, ako hrá na gitaru," vyznáva svoje pocity mladá študentka. Počas spoločného rozhovoru si uvedomili, že majú toho veľa spoločného. Keď sa dozvedela jeho vek, absolútne ju to neodradilo. Je si však vedomá toho, že nie každý to bude akceptovať.

"Trocha ma znepokojilo, že jeho deti majú 35 a 40 rokov," priznáva Samantha.Teraz ho však už akceptujú.

Maxie je učiteľ, ktorý má za sebou už tri rozvody. Na Samanthe ho od začiatku priťahovalo to, aká je dobrá a milá. "Zo začiatku som o nej vôbec neuvažoval ako o partnerke. Bola ku mne jednoducho milá," cituje Maxieho portál Ladbible. Aj on si uvedomoval, že vekový rozdiel je skutočne výrazným, avšak nikdy by si neodpustil, ak by kvôli tejto prekážke nechal odísť ženu, s ktorou si výborne rozumie.

Pár už premýšľa o svojej budúcnosti, ktorá je trochu odlišná. Zatiaľ čo študentka túži po svadbe a deťoch, jej 60-ročný priateľ je po skúsenostiach s manželstvom skeptický voči zväzku. "Niekedy sa toho obávam," dodala nakoniec Samantha.