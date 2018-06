Lizzie bojuje s chorobou i so šikanou: Smiali sa jej, že je škaredá, teraz na tom zarába

Život tejto mladej Američanky vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou. Už od detstva sa pasuje s výsmechom a so šikanovaním.

Ľudia jej hádžu polená pod nohy, a to len pre jej vzhľad. Mladá žena je však veľká bojovníčka a dokazuje to každý deň.

Lizzie prišla na svet predčasne a vážila len jeden kilogram. Lekári jej nedávali veľké šance. To však ešte netušili, s akou bojovníčkou majú tú česť. Napriek tomu, že jej predpovedali, že nebude vedieť chodiť ani hovoriť, z Lizz je teraz cieľavedomá dospelá žena. Trpí vrodeným genetickým ochorením, tzv. Marfanovým syndrómom.

Kostnaté telo pripomínajúce anorexiu, zakalené oko, predkus s obrovskými zubami. Pri výške 1,57 m jej hmotnosť neprekročí 25 kg, a preto musí jesť aj 15-krát denne. Aj toto sú príznaky choroby, s ktorou bojuje už odmalička. Celý život sa stretávala so šikanovaním,posmeškami a ľudia jej ťažkú situáciu vôbec neuľahčovali. No aj práve to ju posúvalo dopredu a prinútilo ju to bojovať.

Keď mala 17, na internete objavila video s jej fotkami a označením, že je najškaredšia žena na svete. „Cítila som sa, akoby ma niekto cez počítačovú obrazovku napadol a dal mi päsťou. Vtedy som si myslela, že si vyplačem oči,“ opisovala ťažké chvíle. Namiesto ľutovania sa však rozhodla bojovať. Zbrane posmievačov obrátila proti nim a má z toho aj slušnú živnosť.

Na YouTube začala pridávať videá, v ktorých hovorí ľuďom, ako bojovať proti šikane a ako sa jej postaviť. Je i motivačnou rečníčkou a spisovateľkou. Okrem dvoch kníh má na konte aj dokumentárny film Statočné srdce, v ktorom opisuje svoj príbeh a prostredníctvom neho chce pomôcť aj druhým.