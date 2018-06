Zúfalá situácia na pošte v obci na západnom Slovensku: Za 5 dní ju 3-krát vykradli!

Tri identické prípady v priebehu necelého týždňa! Čitateľ Nového Času nás upozornil na podozrivé krádeže na pošte v Tomášove (okr. Senec).

Páchatelia si podľa jeho slov najprv objednali cez internet drahú elektroniku, ktorá mala byť doručená ako balík na poštu. Keď dostali notifikáciu o uložení zásielky, vlámali sa do budovy pošty a zásielky ukradli. Podľa pošty sa k tovaru za niekoľko tisíc eur dostali cez vypáčené zadné okno.

Čitateľ Nového Času nás upozornil na podozrivé krádeže na pošte v Tomášove (okr. Senec). „Od 30. 5. 2018 do 3. 6. 2018 bola pobočka vykradnutá celkovo trikrát. Cieľom doteraz neznámych páchateľov bolo odcudziť expresné zásielky uložené na pošte, ktoré si predtým elektronicky objednali na fiktívne meno cez e-shop so spotrebným tovarom. Išlo predovšetkým o značkovú elektroniku a mobilné telefóny na dobierky v hodnotách od 900 do 1 500 €. Doteraz bola spôsobená škoda krádežou a vlámaním vyčíslená asi na 20 000 €,“ prezradil.

Podľa našich informácií bol tovar vo všetkých prípadoch zasielaný formou balíka na poštu, o ktorého doručení informujú esemeskou či emailom. K prípadu sme oslovili aj konkrétny e-shop: „Zatiaľ sme žiadne takéto informácie od Slovenskej pošty nedostali,“ uviedla hovorkyňa e-shopu.

Starosta Tomášova o prípade počul, ale oficiálne stanovisko mu zatiaľ nikto neposkytol. „Neprišlo nám ani od polície, ani od pošty, preto o tom nemáme informácie, ale počul som o tom, že tam boli ukradnuté špeciálne zásielky,“ povedal István Pomíchal. „Slovenská pošta zaznamenala na pošte Tomášov v uvedenom období tri mimoriadne udalosti. Jednu z nich eviduje polícia ako priestupok, druhé dve sú evidované ako vlámania. Páchateľ sa na poštu dostal cez zadné okno, ktoré opakovane vypáčil,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková. Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Vykonávajú sa procesné úkony a vzhľadom na to, aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ povedala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Priebeh krádeže

- páchatelia si objednali expresné zásielky elektroniky od 900 do 1 500 eur cez e-shop.

- o prijatí zásielok na poštu v Tomášove boli informovaní notifikáciou prostredníctvom sms alebo e-mailom.

- 30. 5. - 3. 6. sa celkovo trikrát vlámali do pobočky pošty v Tomášove tak, že vypáčili okno a zásielky odcudzili.