Zeman po druhý raz vymenoval Babiša za premiéra: K hlasovaniu o dôvere dôjde čoskoro

Český prezident Miloš Zeman v stredu vymenoval na Pražskom hrade Andreja Babiša po druhý raz za premiéra.

Babiš sa po prvom vymenovaní neúspešne pokúsil zostaviť menšinový kabinet, ktorý nezískal dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a uplynulé štyri mesiace vládne v demisii.

Babiš zložil do rúk prezidenta sľub krátko po 14.00 h, informoval spravodajský portál Novinky.cz. Zeman následne staronovému premiérovi zablahoželal a požiadal ho, aby mu v "primeranom čase" predložil zoznam členov vlády, aby sa s nimi mohol zoznámiť. Babišovi poprial, aby kabinet získal dôveru Snemovne. Babiš prezidentovi sľúbil, že bude plniť predvolebné sľuby.

Zeman pripustil, že k hlasovaniu o dôvere by mohlo dôjsť v prvej či druhej dekáde júla. Personálne zloženie kabinetu komentovať nechcel. "Minimálna primeraná doba je doba po 15. júni. V tom čase už budú známe výsledky vnútrostraníckeho referenda ČSSD," povedal Zeman, ktorý nevylúčil, že by mohol kabinet prísť do Snemovne podporiť pri hlasovaní o dôvere. "Určite sa budeme ponáhľať," uviedol Babiš ohľadom vzniku vlády. "Dúfajme, že ten druhý pokus dopadne pozitívne," verí nový premiér.

Snemovňa môže o dôvere vláde hlasovať do 11. júla, vyhlásil podľa Českej televízie (ČT) Babiš. Prezident už 28. mája spresnil, že Babiša, lídra hnutia ANO, vymenuje druhýkrát za premiéra do polovice júna. Babišova druhá vláda by mohla vzniknúť v spolupráci so sociálnymi demokratmi (ČSSD) a s podporou komunistov (KSČM). Babiš musí predstaviť prezidentovi mená budúcich ministrov do 14 dní.