Smer odhalil sociálny balíček za 200 miliónov eur: Odborník spustil mimoriadne tvrdú kritiku

Vecí zadarmo sa nechcú vzdať. Po bezplatných vlakoch pre študentov sa vlajkovou loďou klesajúcej vládnej strany Smer stávajú obedy zdarma pre študentov.

Oznámil to predseda Robert Fico (53) spolu s tým, že presadia aj zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu, či zvýšenie vianočného dôchodku na dvojnásobok. Opozícia aj ekonomický expert nad návrhmi len krútia hlavami.

Stravné zdarma sa bude týkať detí v poslednom ročníku materských škôl a všetkých študentov základných škôl. Každé dieťa dostane od štátu 1,2 eura na deň na stravovanie. Toto všetko vyjde štátny rozpočet 106 miliónov eur. „Umožní to školám, aby deťom poskytli stravu zadarmo,“ povedal Fico s tým, že v súčasnosti sociálne stravovanie stojí štát 10 miliónov eur ročne, čo zanikne. „Budú to priame platby zo strany štátu priamo obciam a mestám do ich rozpočtov a ja si myslím, že to opatrenie je také dobré a také správne, že tam ani neuvažujeme o nejakej skúšobnej lehote,“ dodal Pellegrini.

Smeráci, vedľa ktorých sedel aj minister financií Peter Kažimír, ktorý doteraz každý rok posúval termín vyrovnaného rozpočtu, navrhujú aj ďalšie opatrenia. Plánujú zvýšiť počet pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu. „Chceme a máme ambíciu, pokiaľ by sa dalo, zdvojnásobiť počet ľudí v priebehu konkrétneho roka, ktorí si takýmto spôsobom potrebujú upevniť svoje zdravie,“ uviedol Fico.

Strana taktiež plánuje zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok s tým, že by sa neskôr transformoval na 13. dôchodok. „Vianočný príspevok, ktorý sa dnes pohybuje vo výške od 27 do 85 eur, zdvojnásobíme, čiže v tej najvyššej kategórii budú dostávať dôchodcovia vianočný príspevok vo výške 170 eur,“ skonštatoval Fico. Spolu s premiérom tvrdia, že všetko je kryté v rozpočte. Kažimír zároveň oznámil, že sú pripravení na sociálne opatrenia koaličných strán SNS a Mosta. Národniari idú znižovať daň pri ubytovacích službách na 10 % a zavedú rekreačné poukážky.

SaS považuje tieto kroky za nič nehovoriaci populizmus.povedala Jana Kiššová. Eugen Jurzyca dodal, že balíčky majú ambíciu rozvrátiť verejné financie. „Sú nezmyselné v tom, že dotujú aj ľudí a domácnosti, ktorí nie sú na sociálnu politiku štátu odkázaní,“ dodal Jurzyca. Šéf Spolu Miroslav Beblavý tvrdí, že ide o jasnú snahu zastaviť klesajúce preferencie Smeru. „Návrh Smeru je cynickým prejavom voči učiteľom, pacientom aj pracujúcim ľuďom. V čase, keď tento štát neplatí vlastným zamestnancom ani minimálnu mzdu, sú darčeky v podobe obedov zadarmo alebo dotovaných kúpeľov nehorázne,“ myslí si Beblavý.

ČO NACHYSTALI SMERÁCI

1. Bezplatné stravovanie pre deti z posledného ročníka materských škôl a všetkých študentov na základných školách. - 106 miliónov eur

2. Zvýšenie pacientov, ktorým bude dostupná kúpeľná liečba. - 10 miliónov eur

3. Zdvojnásobenie vianočného dôchodku - doteraz 27 až 85 eur, po

novom to bude až do výšky 170 eur na dôchodcu. - 75 miliónov eur

NEKONCEPČNÉ A ZBYTOČNÉ

Radovan Ďurana, INESS

- Namiesto toho, aby sme sa mohli pochváliť reformou vzdelávania, dostali sme návrh reformy stravovania. Namiesto toho, aby sme sa mohli pochváliť reformou zdravotníctva, dostaneme podporu pobytu v kúpeľoch. Namiesto, aby sme mali prebytkový rozpočet, budeme zvyšovať vianočné príspevky dôchodcom, ktorí už dostali nadštandardnú valorizáciu a starodôchodcovia už dostali zvýšenie dôchodkov.