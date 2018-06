Absolventi stredných a vysokých škôl, pozor! Na ktoré úrady sa musíte prihlásiť

Máte za sebou štátnice alebo maturity? A viete už, čo budete robiť? Vždy v tomto období brány vysokých a stredných škôl na Slovensku opúšťajú desaťtisíce mladých ľudí.

Niekto si hľadá prácu na Slovensku, iný v zahraničí, ďalší pokračuje v štúdiu. Čo musíte urobiť ako prvé? Aké povinnosti máte voči štátnym inštitúciám?

Na úrady práce sa začínajú trúsiť noví magistri, inžinieri. Len čo urobili štátnice, štát prestal za nich platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Evidovaný nezamestnaný nič neplatí, je poistencom štátu. „Ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie do siedmich kalendárnych dní od poslednej štátnej skúšky, úrad ho do nej zaradí odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky. Ak to nestihne v tejto lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu,“ pripomína hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová.

Maturanti majú výhodu, že štát za nich platí až do augusta. Nemusia sa hlásiť na úrade práce, povinnosti voči zdravotnej poisťovni môžu riešiť až v septembri.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

1. ABSOLVENT VŠ

- do dňa poslednej štátnej záverečnej skúšky je poistencom štátu

- od nasledujúceho dňa musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne - ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ

- výnimkou je prípad, keď požiada o zaradenie do evidencie nezamestnaných

- ak sa na úrade práce prihlási do 7 kalendárnych dní od štátnic, štát zaňho platí naďalej

- ak to urobí neskôr, musí doplatiť alikvotnú časť poistného

Dobrovoľne nezamestnaný

- v zdravotnej poisťovni sa musí prihlásiť ako samoplatiteľ

- na splnenie oznamovacej povinnosti má 8 dní od štátnic

- v tomto roku do poisťovne odvádza 63,84 € mesačne

2. ABSOLVENT SŠ

- môže si užívať prázdniny, školský rok trvá do 31. augusta

- ak ide na vysokú školu, štát zaňho platí odvody naďalej

- ak nepokračuje v štúdiu, ani nezačne pracovať, od 1. septembra musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne, alebo sa prihlásiť na úrade práce

Prídavky na deti

- ak sa do 31. augusta neprihlásite na úrade práce, ani nezačnete pracovať, rodičom patrí prídavok za júl aj za august

- ak súvisle pokračujete v štúdiu, rodič poberá prídavok naďalej

SOCIÁLNE POISTENIE

- absolvent školy nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni

- na rozdiel od zdravotného poistenia štát za študenta neplatí odvody

- ak sa zamestnáte, zamestnávateľ vás prihlási do registra a poistné odvádza za vás

- ak začnete podnikať, ešte sa nemusíte prihlásiť ani platiť odvody, najskôr však budúci rok, podľa daňového priznania

ZMENA: Cez prázdniny za vlak platíte

Žiaci a študenti môžu cestovať bezplatne aj cez prázdniny. Výnimkou sú absolventi. Absolvovaním záverečnej skúšky totiž prichádzajú o status študenta. „Po zápise na ďalšie štúdium sa im bezplatná preprava prizná od začiatku nového akademického roka,“ informuje Železničná spoločnosť Slovensko.

VYSOKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ PLAT

Rozdiel medzi priemerným platom zamestnanca s vysokoškolským titulom a pracovníkom so stredoškolským vzdelaním na Slovensku predstavuje 37 percent. Analýza medzinárodného portálu Paylab.com ukazuje, že magistri a inžinieri predbehnú pracovníkov so strednou školou už ako absolventi.