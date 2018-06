Emma zverejnila fotku, na ktorej sa pomočila: Z jej dôvodu budete prekvapení

Emma Carey, tiež známa ako "Dievča, ktoré padlo z neba", inšpirovala mnohých Austrálčanov jej divokou láskou k životu a pozitívnym postojom.

25-ročná umelkyňa spadla z helikoptéry, keď v roku 2013 robila parašutizmus. Hoci jej bolo povedané, že už nikdy nebude chodiť, po rokoch operácie, fyzioterapie a rehabilitácie, je teraz Emma schopná chodiť bez pomoci. Napriek neuveriteľnému šťastiu stále čelí mnohým problémom, ktoré sú spôsobené poranením miechy.

Jedným z nich je práve inkontinencia, čiže únik moču. Na Instagrame ukázala Emma fotku, na ktorej si pomočila nohavice. "Takto vyzerám takmer každý deň, a to viacnásobne. Myslím si, že kvôli tomu, že viem chodiť si ľudia myslia, že som sa zo svojich poranení dostala, no pravdou je, že mám veľa dlhotrvajúcich následkov," napísala.

"Jedným z nich je úplná inkontinencia, a to ako močového mechúra, tak aj čreva. Môj mechúr vie zadržať len asi 100 mililitrov moču pred tým, než unikne. To znamená, že sa pomočím takmer neustále." Pre Mamamiu Emma povedala, že ju na zverejnenie fotky inšpirovalo jedno dievča. "Pred pár mesiacmi ku mne prišlo jedno dievča, ktoré bolo hluché na jedno ucho, ale hanbilo sa nosiť slúchadlo. Radšej chodila hluchá, ako by mala nosiť načúvací prístroj. Keď však videla, aká som otvorená a ako zverejňujem nosenie katétra, pomohla som jej, aby sa nehanbila."

Vtedy si pomyslela, že by o všetkom mala hovoriť viac. Emma povedala, že sa taktiež hanbila za svoju inkontinenciu, odmietala chodiť von, aby nehody udržala v tajnosti. Ale bola z toho naozaj unavená a začala sa hnevať. "Povedala som si, že stačilo. Prežila som odpornú nehodu. Neviem prečo a ako, ale viem, že to neznamenalo, aby som žila depresívny život. Dlhujem to sama sebe."

"Teraz je to už päť rokov a myslím si, že nemám jediného priateľa, ktorý by ma nevidel pomočenú. Hovorím ľuďom o mojej inkontinencii asi 10 minút po tom, ako sa s nimi zoznámim. A teraz som zverejnila fotku mňa a mojich pocikaných nohavíc 100 000 ľuďom," povedala.

"Mnohí ľudia sa hanbia za veci, ktoré sa týkajú ich tela alebo zdravia. Hlavne ľudia s poraneniami miechy, ako mám ja. Nedávno som dostala správu od jednej dámy, ktorá povedala, že jej partner 15 rokov nevie, že sa pomočuje. Bola som prekvapená z toho, ako to mohla tak dlho skrývať. Veď je to naozaj veľká vec," povedala Emma, ktorá dúfa, že pomôže ľuďom prekonať rozpaky, aby mohli žiť lepší a jednoduchší život.