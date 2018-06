Tehotná žena zostala na ultrazvuku v šoku: Šanca, že sa stane toto, je jedna ku 200 miliónov

Predstavte si, že máte doma dvojčatá, ktoré na vás budú závislé celý deň a celú noc.

Potom si pomyslite na Sian Williams, ktorá zistila, že bude mať trojičky, ktoré budú identické. Šanca, že sa tak stane, bola jedna ku 200 miliónov. 31-ročná Sian a jej partner, 26-ročný Aaron Palfrey, zostali v šoku a naozaj prekvapení z toho, že je niečo také vôbec možné. Mama teda porodila tri dievčatá - Jorgie, Belle a Oliviu.

Sian, ktorá pracovala v oblasti financií povedala: "Bola som nadšená, že budem mať jedno dieťa, ale keď na ultrazvuku doktor zachytil tlkot druhého srdca, a potom tretieho, bol to zázrak. Lekári nám povedali, že sú rovnaké a šanca, že sa tak udeje bez liekov je asi jedna ku 200 miliónov."

Sian im teraz lakuje jeden prst na ruke, aby ich vedela rozlíšiť. Jorgie má fialový, Belle má ružový a Olivia žltý. Mamička však musela čakať na to, aby si ich mohla podržať, pretože sa narodili skôr, v 32 týždni. "Trvalo to síce dlho, ale keď sme ich konečne držali, bolo to magické. Aaron vyzeral neuveriteľne hrdo. Nemohli sme uveriť, že sú naše."

Podľa Ladbible Sian z Gwentu vo Walese stratila svojho otca Kevina a starých rodičov počas jedného roka. Práve preto boli trojčatá, ktoré sa jej narodili, neuveriteľnou radosťou. "Niekoľko rokov to bolo pre nás naozaj ťažké, takže trojičky nám priniesli do života opäť radosť. Je úžasné vidieť ich vyrastať. Je to možno ťažké, ale milujeme každú jednu minútu s nimi. Vymenili sme náš Mercedes za Land Rover, do ktorého sa tri detské sedačky hodia oveľa viac."

Sian je taktiež vďačná za svoju mamu Julie, ktorá žije hneď vedľa nej. "Aaron a ja sme výborný tím a zvládame to. Je to úžasné, ale všetky tri spia naraz, tak dúfame, že to bude pokračovať," dodala šťastná žena.