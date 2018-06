Paula si urobila dokonalú selfie v kúpeľni: Za detaily v pozadí ju všetci vysmiali!

Paula Sophia Garcia Espino si urobila zrkadlovú fotku v kúpeľni svojej tety, ale reakcia jej odberateľov na sociálnej sieti ju úplne dostala!

Paula sa odfotila v kúpeľni svojej tety a fotku zverejnila na sociálnej sieti, píše The Sun. Čakala pochvalné komentáre od svojich sledovateľov, ale tých sa nedočkala. Všetci ale do očí udrela kúpeľna jej tety! Ľudia si totiž nemohli nevšimnúť, že papierová rolka je príliš ďaleko od toalety. "Sakra. Musíš sa postaviť zo záchoda a prejsť až tam, aby si si zobrala papier na utretie," napísal jeden užívateľ. Nebola to však jediná chyba, ktorú kúpeľňa mala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Záchod sa nabíja, toaletný papier je vzdialený 1000 kilometrov a za dverami sa nachádza Narnia," vysmieval sa ďalší. Akoby to nebolo všetko, pod záchodom sa nachádzala aj kovová tyčka, pre ktorú mali viacerí rozličné vysvetlenia. "Toto vyzerá ako rúčka, ktorú používajú na to, aby sa zdvihli," vysvetľuje užívateľ. "Nemá byť toto pod záchodom vešiak na uterák?" pýta sa jeden z jej sledovateľov. Nakoniec Paula nikoho na fotke nezaujímala, pretože všetci komentovali nevydarený dizajn kúpeľne.