Žena sa vysmievala z priateľovho penisu: V spánku ho zmlátila a to nie je všetko!

Garry Field pozeral so svojou dcérou Jade Field (24) a jej priateľom Garthom Murphym televízny program o nudistickom randení.

Jade žartovala o Garthovom penise, ale netušila, že pre neho je to obzvlášť citlivá téma. Dvojica sa pohádala a Jade mala do neho hodiť mobil. Garth sa rozhodol ísť do postele v domnení, že sa Jade upokojí. "Boli dve alebo tri hodiny ráno. Bývam v Londýne. Myslel som si, že keď pôjdem do postele, ona sa upokojí a všetko bude v poriadku," hovorí Garth. Nestalo sa tak a Garth sa zobudil na to, že ho niekto v spánku mláti.

"Bola to tá najhoršia vec. Bolo to akoby ste dali pred býka červenú plachtu. Vyvádzala. Rozbehla sa na mňa a škriabala mi tvár. Konal som v sebaobrane. Udrel som ju dvakrát. Zhodil som ju na sedačku a povedal, že už stačilo," hovorí muž. Garth povedal na súde, že proti svojej priateľke nemal žiadnu šancu na rovnocenný boj, pretože je oveľa väčšia ako on. "Udrela ma dvakrát. Neviem či ste ju niekedy videli. Ja mám 70 kilogramov a ona váži 90 alebo 95. Je odo mňa silnejšia. Akoby to nebolo všetko, do bitky sa zapojil aj otec Jade, píše Lad Bible.

"Udrel si moju dcéru? Čo si ku*va myslíš, že robíš, hráš sa na veľké zviera?," kričal po ňom a niekoľkokrát ho udieral do tváre. "Máš šťastie, že záchranka a polícia sú na ceste, inak by si bol dnes v noci k*rva mŕtvy," dodal. Garth utrpel zlomeninu lícnej kosti a ochrnula mu tvár, preto sa teraz nedokáže usmiať. Obžalovali ho zo spoluúčasti na napadnutí a bol uznaný vinným. Otec Jade bol odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví a sudca mu nariadil úplne psychiatrické vyšetrenie.