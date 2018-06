Otec, ktorý prežil peklo: Po smrteľnej nehode svojho syna sa rozhodol urobiť krásnu vec

Po tragickej dopravnej nehode prišiel o život 19-ročný mladík, ktorý mal robiť spoločnosť na stužkovej slávnosti svojej priateľke. Namiesto neho túto úlohu prevzal jeho vlastný otec.

Niekoľko dní po prvom výročí smrti mladého Cartera Browna sa konala stužková slávnosť jeho priateľky Kaylee Suders. Carterov otec Robert sa rozhodol pre hrdinský čin. Na maturitnom plese robil namiesto syna spoločnosť Kaylee on sám.

"Môj syn bol milé, starostlivé dieťa. Kaylee je takisto veľmi milá a je súčasťou našej rodiny," povedal Robert pre Centre Daily Times. "Keď sa blížil dátum plesu, rozmýšľal som nad tým, že môj syn tam veľmi chcel ísť. To ma podporilo v mojom rozhodnutí," vysvetlil.

Užialená Kaylee chcela účasť na maturitnom plese odmietnuť, no keď sa dopočula o návrhu priateľovho otca, svoje rozhodnutie zmenila. "Bola som prekvapená, keď sa ma na to opýtal, bolo to naozaj obrovské. Nerozmýšľala som nad tým. Hneď som súhlasila," uviedla.