Muž si pokojne odparkoval auto: Na zázname z kamery uvidel niečo, čo nepochádza z nášho sveta!

Muž z amerického štátu Michigan zachytil na kameru niečo skutočne neuveriteľné!

Glen Thorman bol šokovaný, keď uvidel, čo zachytila bezpečnostná kamera so senzorom pohybu v blízkosti jeho auta, uvádza Fox News. Na obrázku sa nad jeho autom vznášalo niečo, čo vyzeralo ako anjel. "Nemohol som vydržať a poslal som to mojej manželke a pastorovi Deneillovi Moesovi," hovorí muž. Glen povedal, že keď pastor z miestneho kostola uvidel anjela, začal vyvádzať. "Vykríkol som. Odpísal som mu, že je to anjel. Nemal som žiadne pochybnosti, že sa pozeráme na niečo nadprirodzené," povedal pastor.

Profesionálny fotograf John Clark povedal, že je ťažké určiť, čo v skutočnosti spustilo senzor pohybu.Sú tam krídla a hlava, ale keďže to zároveň nie je zaostrené, môžete si to vyložiť po svojom," dodal.