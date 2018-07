Fotka učiteľa obletela svet: Neuveríte, čo dovolil svojej študentke!

Kristen Black si dala jeden semester pauzu od školy, pretože otehotnela. Rozhodla sa však ísť naspäť do školy a dokončiť univerzitu, aby si splnila svoj sen a stala sa optometristkou.

Keď mala Kristen 21 rokov, rozhodla sa znovu zapísať na Arkansaskú štátnu univerzitu na odbor biológie. Ona a jej priateľ našli počas dňa opatrovateľku pre ich malé dievčatko Izzy. Kristen musela nevyhnutne chodiť aj na kurzy fyziky.

Jej profesor Bruce Johnson bol známy tým, že dával svojim študentom hodiny dva razy do týždňa, aby im pomohol s úlohami. Prednášal vo veľkej miestnosti, pretože na jeho hodiny chodilo viac ako 80 študentov. Kristen sa však nemohla zúčastniť, pretože musela vyzdvihnúť Izzy od opatrovateľky. Vedela však, že hodiny navyše potrebuje, pretože sa chcela pripraviť na test.

Preto sa profesora Johnsona opýtala, či so sebou môže zobrať na hodinu Izzy. ,,Povedala som mu, že by som hodiny potrebovala, ale nemôžem prísť, pretože musím byť s mojím dieťatkom," povedala Kristen. Profesor jej povedal, že to nebude žiadny problém. Keď priviedla Izzy na hodinu, profesor Johnson, ktorý mal sám sedem vnúčat, sa pri nich pristavil.

Izzy sa na neho usmiala a on sa opýtal, či by si ju nemohol na chvíľu zobrať. Chvíľu sa s ňou hral, no potom povedal: ,,Myslím si, že nemôžem nechať všetkých čakať." Izzy však nevrátil naspäť ku Kristen, ale zobral si ju so sebou pred tabuľu. Izzy bola spokojná na rukách profesora, ktorý pomáhal svojim študentom s fyzikou.

Kristen ich rýchlo odfotila. ,,Keď ju držal, mohla som si písať poznámky. Bola to tá najmilšia vec na svete," povedala. Profesor Johnson Izzy zabával aj počas toho, ako svojim študentom vysvetľoval učivo. ,,Urobíme, čo budeme môcť, aby ste týmto predmetom prešli," povedal jej.

Kristen poslala fotku svojej mame, ktorá nerozumela tomu, ako môže byť učiteľ jej dcéry taký milý.povedala Kristen pre Washington Post. Fotka sa dokonca dostala až k rektorovi univerzity, ktorý ju dal na Facebook.

Profesor Johnson, ktorý samého seba opisuje ako tichého človeka, povedal, že ostatní študenti si môžu brať na jeho hodiny deti počas všetkých rokov, ktoré učí na univerzite. ,,Keď vidím niekoho s dieťaťom, ako ide do školy, je to pre mňa úžasné," povedal profesor.