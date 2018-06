Chlapček sa skotúľal z postele a udrel si hlavičku: Zdrvujúci verdikt od lekárov!

Paige Ferguson varuje všetkých rodičov a ako príklad ukazuje, čo sa stalo jej malému synčekovi Coltonovi.

Malý chlapček sa totiž nešťastne skotúľal z postele a udrel si hlavičku. Paige opisuje, ako bolo všetko v poriadku okrem toho, že sa Coltonovi na hlave urobila hrča, píše Mirror. Plakal bežne, ako deti pri páde plačú, potom sa smial, všetko vyzeralo v poriadku. Rodičia však, samozrejme, boli "paranoidní", a tak ho vzali k lekárovi. Tam sa všetko zmenilo.

Vyšetrenia odhalili, že malý chlapček utrpel rozsiahle krvácanie do mozgu a v danej chvíli ani samotní lekári netušili, čo s ním bude. Najprv jej povedali, že chlapček to pravdepodobne neprežije, potom, že možno nebude chodiť alebo rozprávať... Stále bojujú o jeho život a nešťastná matka svetu odkazuje: "Človek si myslí, že jeho sa takéto veci netýkajú, že si dáva pozor a nemôže sa nič stať. No o sekundu je všetko inak. Berte vážne všetky upozornenia a rady, ktoré dostávate, a ak sa vaše dieťatko udrie do hlavy, nečakajte ani sekundu," uzavrela.