Žena prežila mozgovú príhodu: Lekári o nej hovorili ako o pochovanej zaživa, ona dokázala niečo neuveriteľné!

Mia Austin zostala ochrnutá po mozgovej príhode od krku nadol. Po zápase o život napísala knihu a pomáhala si pri tom vlastnými očami.

Dvadsaťdeväťročná Angličanka uviazla po mozgovej príhode vo vlastnom tele. O tomto utrpení napísala knihu, pričom si celý čas pomáhala len očami.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mozgová príhoda zasiahla pohybové a rečové centrum ženy. Podľa portálu news.com, môže Mia teraz komunikovať len prostredníctvom očného pohybu a hláskovacieho diagramu. Po príhode lekári diagnostikovali Mii ojedinelý locked-in syndróm, ktorý opísali ako stav blízky pochovaniu zaživa.

Keď lekári pripravovali rodinu na najhoršie, Mia otvorila oči, a oni si uvedomili, že napriek telesnému hendikepu môže stále vidieť, počuť a premýšľať ako zdravý človek.

Vo svojej knihe “In the blink of an eye” Mia zdieľa svoju cestu utrpenia s čitateľmi. "Vitajte v príbehu o mne. Teraz sa môžete pozrieť priamo do hlavy obete mozgovej príhody." V knihe píše o svojich skúsenostiach a rieši všetky otázky, na ktoré sa chce pravdepodobne pýtať všetci, ale sú príliš zdvorilí, aby požadovali odpoveď.

Mii trvalo napísanie knihy takmer rok. Práca bola veľmi náročná, pretože si musela starostlivo vyberať očami každé jedno písmeno. V nemocnici strávila asi štrnásť mesiacov a písanie bolo jediné, čo ju držalo pri živote. Pri tvorení strán jej pomáhala celá rodina. Využívali na to špeciálny diagram pravopisu. "Jeho používanie bolo náročné. Teraz, keď má špeciálny počítač, je to oveľa jednoduchšie."

Reakcie na knihu sú fantastické. Mia je podľa slov rodičov šťastná, že ľudia čítajú jej príbeh. Zároveň sa snaží od čitateľov vždy dostať spätnú väzbu. "Sme hrdí na to, čo dokázala a potvrdila tak svoju odvahu a chcenie napredovať." Mia je veľmi odhodlaná mladá dáma." Nedávno dokonca spustila kampaň pre zdravotne postihnutých cestujúcich.