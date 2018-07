Rebecca trpí vzácnou chorobou: To, čo zažíva, je požehnaním i prekliatím

Každý z nás sa už neraz zobudil s tým, že si potreboval spomenúť na to, čo sa stalo noc predtým.

Predstavte si však, že by ste si mohli pamätať všetko, čo sa stalo v každom období vášho života. A od úplného začiatku! V prípade Austrálčanky Rebeccy Sharrock (27) je to každodenná realita. Je totiž jednou z 80 ľudí na svete, ktorí majú vysoko superiórnu autobiografickú pamäť. Znamená to, že si pamätá viac detailov života ako priemerný človek.

Vie, aké boli jej prvé darčeky, má spomienky z obdobia, keď mala len 12 dní, pamätá si každý zahanbujúci, smutný či veselý moment. „Moja prvá spomienka je z obdobia, keď som mala dvanásť dní. Rodičia ma odniesli k sedadlu vodiča, položili ma naň a odfotili. Ako novorodenec som bola zvedavá, na čo slúžia poťah sedadla a volant nado mnou. V tom veku som ešte nemala schopnosť chcieť vstať a objavovať,“ uvádza Rebecca. Opísané skúsenosti potvrdila aj jej mama.

Mladá žena trpí autizmom, preto si jej mama myslí, že to možno súvisí s pamäťou. Sama Rebecca spočiatku nerozumela tomu, že ostatní ľudia nevynikajú schopnosťou pamätať si každý detail, píše Lad Bible. Okrem momentov svojho života si ako veľká fanúšička Harryho Pottera pamätá každé slovo zo všetkých sedem kníh J. K. Rowling.

„Keď mala ako dieťa nočné mory, povzbudili sme ju recitovať Harryho Pottera od prvej kapitoly, aby na ne prestala myslieť,“ dodáva mama mladej ženy. V súčasnosti sa Rebecca zúčastňuje štúdie zameranej na ľudí s výnimočnou pamäťou, ktorej výsledky môžu pomôcť pri porozumení poruchám ako sú alzheimer či demencia.