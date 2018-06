Matka zverejnila obsah dcérinho obedového balíčka: Ľudia ju obvinili, že dievča necháva hladovať

Matka uviedla zoznam potravín, ktoré dala svojej dcére na obed a reakcie ľudí ju úplne zaskočili!

Myslela si, že urobila svojej 8-ročnej dcére perfektný obed, ale kamarátka, ktorá ju navštívila, bola zhrozená z toho, čo videla. Matka si bola istá, že množstvo, ktoré dcére pripravila, je dostatočné, ale kamarátka ju presviedčala, že je to od správneho množstva na míle vzdialené. Obed obsahoval malý pita chlieb, šesť talianskych tyčiniek grissini, čajová lyžička hummusu, čajová lyžička guacamole, šesť veľkých jahôd a detský jogurt.

"Práve mi moja kamarátka povedala, že ju doslova nechávam hladovať, keď uvidela jej obed," napísala matka na blog pre rodičov. Svojej dcére stále vysvetľuje, že ten, kto má ideálnu výšku a váhu, jedáva na raňajky misku bieleho jogurtu s bobuľovitým ovocím a na desiatu si potom dá kúsok syra alebo ovocie. "Je v poriadku! Vždy máva malé občerstvenie a nikdy sa nesťažuje na hlad," obhajuje sa matka. Jej kamarátka však argumentovala, že jej 18-mesačné deti jedia viac a veľa ľudí na blogu s ňou súhlasilo.

"Moja batoľa by s týmto hladovalo! Nie je tam nič podstatné. Kde sú bielkoviny?, napísala jedna matka na blogu. "Moje batoľa a 5-ročné dieťa jedli dnes ráno misku s cereáliami, toast a kúsky pomaranča. Práve zjedli misku zeleninovej polievky a sendvič so šunkou," ozvala sa ďalšia. Mnohí písali, že pre dieťa v takomto veku táto porcia nestačí. Jedna dokonca napísala, že keď mala 8 rokov, jedla porcie pre dospelých. Niektorí s matkou súhlasili, že keď sa dcéra nesťažuje, je to v poriadku.