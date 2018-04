Tipsport liga: Zvolenčania nenašli recept na úspech, Trenčín doma dominoval!

V stredajšom treťom semifinále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 zdolal HK Dukla Trenčín doma HKM Zvolen 3:1 a v sérii vedie 2:1 na zápasy. Ďalší duel je na programe vo štvrtok o 18.00 h opäť na trenčianskom ľade.

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Góly: 3. Varga (Radivojevič), 21. Starosta (Sojčík, Radivojevič), 40. Hossa (Frühauf) - 57. Špirko. Rozhodovali: Baluška, Fridrich – J. Tvrdoň, Šefčík, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané), /na zápasy 2:1/

Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hossa, Sádecký, Hecl – Varga, Ölvecký, Mikula – Švec, Dlouhý, D. Hudec – Deveaux

Zvolen: MacIntyre – Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň – Coffman, Kytnár, Michal Chovan – Šišovský, Špirko, Kelemen – Puliš, Steen, Obdržálek – Ďaloga, V. Fekiač, Matis – T. Török



Trenčania mali do zápasu raketový nástup. Radivojevič po návrate z trestnej lavice rozvinul gólovú akciu, prihral medzi kruhy Vargovi, ktorý strelou z prvej nedal MacIntyreovi šancu. O dve minúty mohol skóre prikrášliť Sádecký. V 5. min neuspel pri nájazde troch na jedného Holenda, ktorý tesne minul priestor bránky. Na opačnej strane ponúkol šancu na vyrovnanie Coffman Chovanovi. Ten však trafil pripraveného Valenta. Ideálnu možnosť navýšiť skóre mala Dukla v 13. min. Sádecký sa pohral s obranou a prihral Heclovi pred opustenú bránu, ten však puk netrafil ideálne. Záver prvej tretiny patril "vojakom". Tí však sériu zaujímavých príležitostí nedokázali využiť.

Trenčania mali ideálny vstup do druhej tretiny. Sojčíkova strela sa odrazila od žŕdky pred Starostu, ktorý ho bez problémov dorazil do siete. Zvolenčania mali možnosť dostať sa späť do zápasu v presilovej hre, no ich akcie neviedli k úspechu. V polovici zápasu vystihol zaváhanie obrany Trenčína Šišovský. Zodpovednosť zobral na seba, ale Valenta neprekvapil. V tých chvíľach sa začali Zvolenčania viac tlačiť pred domácu bránku, ale pozorná obrana na čele s gólmanom stála na pevných nohách. O chvíľu sa predral do zakončenia Špirko, ale nepochodil. V závere tretiny Dukla využila presilovú hru, keď pri výhode o dvoch hráčov prepálil MacIntyrea Hossa.

Zvolen na začiatku poslednej časti hry hral dve presilové hry v krátkom slede. Ľad pred Valentom najviac horel po Coffmanovom zakončení. Puk sa odrazil od žŕdky, čo musel potvrdiť videorozhodca. V polovici poslednej tretiny Trenčania nevyužili viac ako minútovú presilovku o dvoch hokejistov. V 57. min sa hosťom podarilo skorigovať na 3:1, keď sa pri hre bez brankára presadil Špirko. Záverečné minúty gól nepriniesli a Trenčín zaknihoval druhé víťazstvo v sérii.