Dramatický pôrod Nely Pociskovej: Zúfalý telefonát záchranárom

Má za sebou mimoriadne dramatický pôrod. Speváčka Nela Pocisková (27) sa vo Veľkonočný pondelok stala dvojnásobnou mamou.

Dcérku Lianku však nepriviedla na svet v pôrodnici, ale v aute pred domom v Ivanke pri Dunaji! Známa speváčka nie vlastnou vinou nestihla prísť včas do nemocnice, a tak musela rodiť za veľmi stresujúcich okolností. Kto to zapríčinil?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nela Pocisková a jej partner Filip Tůma sa po synčekovi Hektorovi tešia z dcérky Liany, ktorá sa narodila vo Veľkonočný pondelok. No zatiaľ čo prvorodený syn prišiel na svet v pôrodnici, druhé dieťatko uzrelo svetlo sveta v aute. Podľa informácií Nového Času Nela pociťovala bolesti už v nedeľu, keď bola na návšteve u rodičov. „Keď mala bolesti, volala svojej dule, ktorá jej povedala, že je to v poriadku, že sú to len slabé kŕče,“ dozvedeli sme sa z blízkeho okolia speváčky. Podľa lekárov bolo však takéto vyhodnotenie situácie nebezpečné a rovnaký názor má aj Nelina rodina. Na ženu, ktorá bola pri Nele, majú ťažké srdce, lebo sa to nemuselo skončiť dobre...

Vyrazili neskoro

Nela Pocisková mala pritom všetko naplánované a dohodnuté. „Na pôrode bola dohodnutá so skúseným lekárom v ružinovskej nemocnici,“ prezradil zdroj Nového Času. Nestihla tam však prísť. Keď už nemohla od bolesti vydržať, nasadli do auta pri dome v Ivanke pri Dunaji a vyrazili do pôrodnice. Bolo však neskoro. Dieťatko sa vypýtalo na svet vo vozidle, a to len pár metrov od domu, kde speváčka žije. „Mala som naplánované rodiť s Filipom a so známou v pôrodnici. Filip bol na ceste do pôrodnice, no my sme neodhadli kontrakcie a nestihla som tam prísť. Porodila som naozaj v aute,“ priznala Novému Času Nela, ktorá však detaily dramatického pôrodu nechcela konkretizovať. Rovnako tak ani jej partner Filip. „Bolo to až nečakane rýchle. Môžem len povedať, že úplne som pri tom nebol,“ priznal.

Tešia sa z bábätka

Podľa našich informácií pred Nelin dom dorazila aj sanitka so záchranármi. „Záchranku zavolala žena, ktorá bola s Nelou v aute,“ prezradil náš zdroj. Niektorí sa domnievajú, že to mohla byť práve Nelina osobná dula. O ktorú konkrétne išlo, ostáva zatiaľ záhadou, keď­že Nela jej identitu odmietla prezradiť.

Samotná čerstvá mamička sa momentálne zotavuje v ružinovskej nemocnici, kde ju krátko po pôrode dcérky Liany prišla navštíviť celá rodina. Nechýbali rodičia Milan a Ľudka Pociskovci, starší brat Milan a tiež partner Filip. Rodina bola napriek dráme, ktorá sprevádzala príchod Lianky na svet, šťastím bez seba a Novému Času prezradila: „Maličká je nádherná, zdravá. Veľmi sa tešíme. Je to najkrajšie dieťa na svete.“ Nela je momentálne hospitalizovaná v nadštandardnej izbe ružinovskej nemocnice pod dohľadom odborníkov. „Mám sa, myslím, príznačne popôrodne, som plná rôznych emócií. Som rada, že sme v poriadku, a dúfam, že aj budeme,“ dodala na záver Nela.

Kedy vyraziť do nemocnice

Milan Urbáni, gynekológ:

- Žena by mala ísť do pôrodnice, keď dostane pravidelné kontrakcie. Je však rozdiel, ktoré dieťa žena rodí. Pôrod u prvorodičky trvá minimálne 24 hodín, u druhorodičky a pri ďalších pôrodoch môže trvať iba niekoľko hodín. Dobrý pôrodník vie odhadnúť, či pôrod pôjde ľahšie, či ťažšie a podľa toho aj inštruuje pacientku, kedy má prísť do pôrodnice. Pri odtečení plodovej vody aj bez kontrakcií by mala ísť pacientka do nemocnice. To platí pre prvorodičku aj pri ďalších pôrodoch a v hociktorom štádiu tehotenstva.