Do ulíc sa chystajú desaťtisíce ľudí: Odchod Gašpara nie je žiadosť, ale podmienka!

Jasné stanovisko. Organizátori protestov Za slušné Slovensko sa vracajú do ulíc. Nepáči sa im otáľanie novopečeného ministra vnútra Tomáša Druckera (39) s odvolaním policajného prezidenta Tibora Gašpara (55), ktorý má za sebou viacero nevyšetrených káuz.

Ministrovi vyťahujú na oči, že chce viac času, hoci na expresnú rekonštrukciu vlády, ktorá stála hlavu Roberta Fica (53), stačilo len niekoľko dní. Kde všade a kedy sa bude protestovať?

Organizátorov protestov si pozval k sebe sám Drucker. Tí mu dali jasný odkaz, že dokým bude Gašpar vo funkcii, na stretnutie môže zabudnúť. „Pán Drucker tvrdí, že potrebuje čas na rozhodnutie o novom policajnom prezidentovi. Ak politici boli schopní vytvoriť novú vládu za dva dni, tak nerozumieme výhovorke pána Druckera, že nevie nájsť nového policajného prezidenta v radoch slušných policajtov, a to v priebehu pár dní. Vo štvrtok uplynie 10 dní od vyslovenia dôvery vláde, a napriek tomu nevidíme jasný signál, že nová vláda to myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne,“ napísali organizátori protestov. V utorok k tomu dodali vyhlásenie. „Odvolanie považujeme za prvý a nevyhnutný krok pre začiatok obnovovania dôvery v nové vedenie ministerstva vnútra, ako aj krok k naplneniu požiadavky nezávislého vyšetrenia vraždy Jána a Martiny a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal,“ odkázali.

Sám Drucker hovorí, že potrebuje viac času na to, aby sa oboznámil so situáciou v rezorte a polícii a našiel prípadnú náhradu za jej súčasného šéfa. „Ak sa ma pýtate, či vám viem dnes povedať to rozhodnutie, neviem vám ho povedať,“ povedal ešte minulý týždeň s tým, že o Gašparovi je pripravený rozhodnúť v priebehu niekoľkých dní až týždňov. „Pre mňa je to čas, ktorý je skutočne nevyhnutný na to, aby som sa dopracoval k nejakému vnútornému poznaniu a presvedčeniu, ako mám konať. Myslím si, že do mesiaca rozhodnutý budem,“ povedal Drucker.

Exminister zdravotníctva, ktorý zasadol na vnútro po odchode Roberta Kaliňáka, po­dľa vlastných slov vraždu Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej prežíval ťažko. „Každý život je nenahraditeľný. Ak je však niekomu život vzatý takým spôsobom, ako ‚popravili‘ Jána Kuciaka a jeho priateľku, nevzbudzuje to iba ľútosť, ale aj odpor, ktorý musí byť spoločensky verejný a silný. Nič také nemôže naša spoločnosť akceptovať,“ napísal na svojom profile vo februárový deň, keď sa verejnosť o poprave dozvedela.

Proti odchodu Gašpara sa stavajú oficiálne odbory. „Práca policajného prezidenta by mala byť hodnotená komplexne za celé jeho pôsobenie.povedal pre Nový Čas šéf Odborového zväzu polície Ma­rián Magdoško. Naopak, Nový odborový zväz polície už niekoľko dní po vražde žiadal Gašparovu hlavu. „Bez ohľadu na to, či táto strata dôvery je, alebo nie je vašou vinou, ostáva faktom, ženapísal predseda odborov Vojtech Klučarovský.

PREČO BY MAL ODÍSŤ



od prevalenia kuazy Gorila sa dodnes v prípade nič nevyšetrilo, naopak, odišiel šéf tímu Marek Gajdoš

za jeho pôsobenia sa nevyšetrila žiadna korupčná kauza vysokopostaveného politika

z tunelovania harvardských fondov bol podozrivý Juraj Široký, polícia stíhanie zastavila

do stratena išla aj kauza predaja emisných kvót, kde Slovensko prišlo o 70 miliónov eur

vyšetrovanie Kaliňákovho obchodného známeho Ladislava Bašternáka obnovili až po tom, ako si jeho dobrodružstvá s vratkami DPH všimli médiá

v roku 2017 polícia zastrelila 17-ročného chlapca, keď sa snažila zastaviť cestného piráta v Novej Bani

KTO CHCE PSA BIŤ, PALICU SI NÁJDE

Marián Magdoško, odborový zväz polície

- Ak je to také závažné, že jeho ponechanie by bolo na ujmu Policajného zboru, mal by nastať trest. Nemáme dostatok informácií, aby som niečo také mohol konštatovať. Čo sa týka prepojenia na Bödörovcov, prečo to doteraz nikomu neprekážalo? Pripadá mi to tak, že kto chce psa biť, palicu si nájde. Je pán Bödör zločinec? Neviem, či má niečo zo štátnych zákaziek. Vytvárajú sa tu konšpiračné hry.

PÁN GAŠPAR, ODSTÚPTE!

Vojtech Klučarovský, nový Odborový zväz polície

- V súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bolo pre nás zdrvujúce počuť výzvu matky zavraždenej o vyšetrovanie tohto ohavného činu iným nezávislým orgánom, lebo nám nedôveruje. Bez ohľadu na to, či táto strata dôvery je, alebo nie je vinou Gašpara, ostáva faktom, že jeho zotrvávanie na čele zboru vedie k rýchlej erózii dôvery občanov v nestrannosť, nezávislosť a objektivitu polície. Vyzývame vás, aby ste nedovolili ďalšiu dehonestáciu práce poctivých policajtov a odstúpili.

Kde sa budú konať protesty

BÁNOVCE NAD BEB., 17.00 hod., Nám. Ľ. Štúra.

BANSKÁ BYSTRICA, 17.00 hod., Námestie SNP

BRATISLAVA, 17.00 hod., Námestie SNP

DOLNÝ KUBÍN, 17.00 hod., Hviezdoslavovo nám.

HUMENNÉ, 17.30 hod., Pod Sokolejom

KOŠICE, 17.00 hod., Štátna vedecká knižnica

LIPT. MIKULÁŠ, 17.00 hod., Nám. osloboditeľov

LUČENEC, 17.00 hod., Námestie republiky

MARTIN, 17.00 hod., Divadelné námestie

NÁMESTOVO, 17.00 hod., Hviezdoslavovo nám.

NITRA, 17.00 hod., Radlinského 1

SKALICA, 17.00 hod., Námestie slobody

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 17.00 hod., Radničné nám

VEĽKÝ KRTÍŠ, 17.00 hod., Nám. A. H. Škultétyho

PREŠOV, 17.00 hod., Hlavná ulica

PIEŠŤANY, 17.00 hod., Námestie slobody

POPRAD, 17.00 hod., Námestie sv. Egídia

ŽILINA, 17.00 hod., Námestie Andreja Hlinku

TRNAVA, 17.00 hod., Trojičné námestie

Rimavská Sobota, Hlavné nám.

Prievidza, 17.00 hod., Nám. slobody

Piatok

TRENČÍN, 17.00 hod., Štúrovo námestie