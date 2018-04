Pôrod môže prísť aj náhle a nečakane: Odborníci radia, ako sa v takej chvíli zachovať

Ako v akčnom filme priviedla na svet svoje druhé dieťatko speváčka a herečka Nela Pocisková (27).

Keďže nestihla prísť do nemocnice, porodila priamo v aute za pomoci záchranárov. Ako spoznáte, že sa blíži pôrod a čo robiť v takejto chvíli. Skúsení lekári radia, ako sa zachovať a či je lepšie vydať sa na cestu do pôrodnice vlastným autom alebo je istejšie počkať na sanitku doma.

Náhle pôrody cestou do nemocnice alebo v domácnosti sú zriedkavé. Častejšie sa to stáva ženám, ktoré už majú dieťa alebo deti. Druhý pôvod totiž zväčša ide rýchlejšie. „Mimo nemocnice som za svoju kariéru rodil možno tri-štyrikrát,“ dodáva dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš. Je skôr bežné, že ženy do pôrodnice privezie manžel či príbuzný.“ Najviac rodičiek prichádza do pôrodnice autom, v hraničnej situácii odporúčam záchranku,“ radí gynekológ zo Sanatória Helios Peter Krajkovič.

Podľa neho je lepšie rodiť doma ako niekde vonku či v aute. Ženy však zväčša podľa skúseností odborníkov príznaky pôrodu nepodceňujú a do nemocnice zvyknú prísť skôr. „Pôrod je veľmi prirodzená vec, ale každú sekundu môže nastať niečo, čo spôsobí to najhoršie pre dieťa či matku,“ upozorňuje gynekológ Milan Urbani. Dnešnú módu, že ženy chcú rodiť doma, považuje preto za veľmi nebezpečnú pre ne i pre deti. A to práve pre hroziace komplikácie.

Príznaky blížiaceho sa pôrodu:



- odtok plodovej vody

- kontrakcie - svalové sťahy maternice

- krvácanie

Bolesti pár dní pred pôrodom

- Pôrod väčšinou začína tým, že dva-tri dni pred pôrodom sú predzvestné bolesti, ktoré sa podobajú na kontrakcie, ale sú v dlhších intervaloch a prejdú.

- Potom väčšinou odtečie plodová voda a to už je posledný signál pre rodičku, aby išla do zdravotníckeho zariadenia.

- Pôrod sa môže rozbehnúť v priebehu pol hodiny, ale aj po dvoch dňoch.

- Nie je žiaden absolútne spoľahlivý ukazovateľ, kedy ísť do nemocnice, ale ženy vo veľkej väčšine idú radšej skôr.



NÁHLY PÔROD DOMA ALEBO V AUTE, ČO ROBIŤ

medzi pôrodom doma či v aute nie je veľký rozdiel, auto je menej čisté prostredie

je potrebné sa upokojiť, nepanikáriť

zavolajte na tiesňovú linku (112)

ak je to možné pripravte čistú plachtu, dva - tri uteráky, hygienické veci a vodu

ak je čas, umyte si ruky

do príchodu pomoci by mala žena ležať na ľavom boku, prípadne ako je jej pohodlné

snažte sa ju ukľudniť aby mohla pravidelne dýchať

ak žena už v polohe na boku nevie vydržať, je dobré pomôcť jej čupnúť si a oprieť sa o vás

keď sa objaví hlavička, treba ju len jemne pridržať a povzbudiť ženu aby opäť zatlaščila

neustále komunikujte s operátorom a držte sa inštrukcii

pôrod je prirodzený pud, nastanú kontrakcie a treba dieťa vytlačiť von

hrozia však rôzne komplikácie, ktoré môžu ohroziť život matky aj dieťaťa

ZABALIŤ A POČKAŤ NA PLAČ

Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža a záchranár



Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža a záchranár

- Pôrody mimo nemocničného zariadenia sú vždy rizikové, už len preto, že tam nie je optimálne prostredie, čo sa týka teploty, vlhkosti. Keď sa dieťa narodí doma alebo v aute, dôležité je osušiť ho a zabaliť. „Novorodenec je veľmi náchylný na podchladenie,“ tvrdí záchranár Viliam Dobiáš. Zdravé dieťa by malo do 30 sekúnd začať plakať. Ak plače, znamená to, že dýcha. Inak ho treba resuscitovať. To je ale už komplikovanejší proces, riaďte sa pokynmi operátora.

ZÁLEŽÍ, KTORÉ DIEŤA ŽENA RODÍ

Milan Urbáni, gynekológ

Milan Urbáni, gynekológ

- Žena by mala ísť do pôrodnice, keď dostane pravidelné kontrakcie. Je však rozdiel, ktoré dieťa žena rodí. Pôrod u prvorodičky trvá minimálne 24 hodín, u druhorodičky a pri ďalších pôrodoch môže trvať iba niekoľko hodín. Dobrý pôrodník vie odhadnúť, či pôrod pôjde ľahšie, či ťažšie a podľa toho aj inštruuje pacientku, kedy má prísť do pôrodnice. Pri odtečení plodovej vody aj bez kontrakcií by mala ísť pacientka vždy do nemocnice.

PRESNÝ ČAS ŤAŽKO URČÍ

Peter Krajkovič, gynekológ Sanatórium Helios

Peter Krajkovič, gynekológ Sanatórium Helios

- Ani v súčasnej dobe medicínskeho rozvoja nevieme predpovedať dátum a čas pôrodu. Presné mechanizmy rozbehnutia pôrodu nepoznáme. Zo skúseností je častejšie, že ženy prídu do pôrodnice predčasne

POČET RODIČIEK PODĽA VEKU

do 15 rokov - 47

15 – 17 rokov - 1 328

18 – 19 rokov - 2 266

20 – 24 rokov - 8 895

25 – 29 rokov - 17 037

30 – 34 rokov - 17 570

35 – 39 rokov -8 314

40 – 44 rokov - 1 473

45 – 49 rokov - 59

50 – 54 rokov - 4



(Zdroj: NCZI, za rok 2016)