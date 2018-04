Po nevydarenej soche dostal šancu na reparát: Cristiano Ronaldo má novú bustu!

Celý svet sa vysmial soche, ktorú portugalskej futbalovej hviezde Cristianovi Ronaldovi (33) odhalili vlani v marci na súostroví Madeira, keď po ňom pomenovali miestne letisko.

Zdá sa, že posmešky a ironické odkazy zabrali. Des už vyzerá celkom inak... Presnejšie by sa dalo povedať, že sa konečne podobá na slávneho futbalistu! Lebo tej prvej vyčítali predovšetkým to, že sa ho vôbec nepripomína...

Jej autor – začínajúci sochár Emanuel Santos sa spočiatku bránil, že to je jeho umelecký pohľad na Cristiana, no potom zrejme vstúpil do seba a dnes už je pred letiskom na Madeire nová bronzové socha, ktorá hviezdu madridského Realu pripomína. Nový Ronaldo sa sochárovi vydaril oveľa viac ako ten prvý!

„Urobil som to preto, aby môj syn pochopil, že negatívna kritika vás nesmie zlomiť. Naopak, keď veríte vo svoje schopnosti, musí vás nakopnúť k ďalším úspechom. K lepším a lepším dielam,“ vyhlásil Santos počas odhalenie skrášlenej sochy Cristiana Ronalda.