Nová posila hokejovej reprezentácie: Slová, ktoré dávajú Slovensku nádej!

Čerstvá posila. V realizačnom tíme slovenskej hokejovej reprezentácie je ňou Róbert Petrovický (44), asistent trénera Craiga Ramsayho (67). Na jeho ponuku prikývol okamžite.

Bývalý útočník so skúsenosťami z NHL i KHL, ktorý so Slovenskom oslavoval titul majstra sveta v Göteborgu 2002, bol v tejto sezóne asistentom trénera v Slovane. Rovnakú pozíciu má najnovšie aj v národnom tíme.

„Zomlelo sa to rýchlo. Súhlasil som okamžite, tu nebolo o čom premýšľať. Veď ide o reprezentáciu,“ prezradil Róbert Petrovický, ktorý sa dohodol na celé prípravné obdobie pred MS v Dánsku a taktiež na samotný šampionát.

„Zažil som to ako hráč a teraz ako tréner, čo pre mňa znamená niečo neuveriteľné. Stále sa niečo učím a verím, že chalanom pomôžem. Som rád, že sa do tímu tešia, a tiež je dobré, že šancu dostáva mladá generácia. Je potrebné, aby získala skúsenosti a zapracovávala sa do konceptu, aby za pár rokov už chlapci z nej boli lídrami,“ dodal Petrovický.