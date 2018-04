Slovenskí hokejisti pred dvojzápasom vo Švédsku: Meno Bondra opäť v repre!

Po dlhých 15 rokoch sa môže v konečnej nominácii na svetový šampionát opäť objaviť meno Bondra!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Syn slávneho Petra (50), ktorý strelil na MS 2002 zlatý finálový gól a získal aj bronz o rok neskôr, Dávid (25), sa dostal do záverečnej prípravy na májový šampionát v Dánsku. A bude iba na ňom, či výkonmi zaujme kanadského kouča Craiga Ramsayho (67). Svoj debut by si mal odkrútiť už vo štvrtok vo Švédsku proti domácemu výberu!

? Máte za sebou prvý tréning v seniorskej reprezentácii. Aké sú z neho dojmy?

- Skvelé, musím povedať, že som si splnil sen, pretože som vždy sníval o tom, že sa raz dostanem do národného mužstva a budem reprezentovať Slovensko. Som rád, že som tu.

? Prekvapila vás nominácia a kto vás kontaktoval?

- Bol to milý šok. Keď mi Miro Šatan zavolal, už som mal zakúpené letenky do Ameriky, ale rád som ich zmenil.

? Mira poznáte dlhé roky, veď je kamarátom a bývalým spoluhráčom otca. Tykáte mu?

- Nie. (smiech) Vykám, vykám!

? Čo na nomináciu hovorí váš slávny otec Peter?

- Hneď som mu volal, ako som sa dozvedel o nominácii a bol tiež veľmi rád. Povedal si, že si to mám užiť, že mám veľa korčuľovať, aby som sa dostal do šancí a hlavne sa nemám báť. Možno ma príde aj pozrieť na zápasy do Švédska.

? Bol to práve otec, ktorý bol vaším hokejovým vzorom?

- Samozrejme.

? Aj ste sa s ním niekedy porovnávali?

- Otec bol skvelý hráč a úplne iný typ hokejistu. Poviem to takto, on je Peter Bondra a ja som Dávid Bondra. On je však môj najväčší fanúšik, ale aj kritik. Volá mi po každom stretnutí a povie mi, čo som urobil dobre, ale aj zle. Niekedy sa aj urazím, ale viem, že on chce pre mňa len to najlepšie a myslí to dobre.

? Ako vidíte svoju šancu dostať sa až do záverečnej nominácie do Dánska?

- Tak ďaleko sa nepozerám, teraz myslím iba na dvojzápas vo Švédsku, kde chcem podať čo najlepší výkon.

? Vaším spoluhráčom v tíme je aj veterán Ladislav Nagy, ktorý ešte s vaším otcom získal v roku 2002 zlato. Aj vám niečo povedal?

- Prehodili sme pár slov, som rád, že bude so mnou v mužstve a môžem sa od neho niečo naučiť. Je to vynikajúci hokejista.

? Posledné dva roky ste hrali v Poprade, kde vám však skončila zmluva. Už viete, kde budete v novej sezóne pôsobiť.

- Ešte nie. Budem to riešiť neskôr, ale rád by som ostal v Poprade.

? Zastupuje vás otec?

- Nie, ja sám. (smiech)

? Mladší brat Nicholas ešte tiež hráva hokej?

- Áno, on pôsobí v nižšej americkej lige.