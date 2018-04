Odborníci už testujú vzorky v rámci vyšetrovania kauzy Skripaľ: Kedy budú známe výsledky?

Odborníci z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) už testujú vzorky, ktoré získali v Londýne v rámci vyšetrovania kauzy Skripaľ.

Výsledky ich expertízy budú známe koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa, uviedol pre televíziu Rossija 1 stály predstaviteľ Ruska pri OPCW Alexandr Šuľgin. Podľa neho sa analýza vzoriek vykonáva v dvoch certifikovaných laboratóriách. Šuľgin dodal, že sekretariát OPCW zatiaľ odmieta poskytnúť Rusku informácie o činnosti odborníkov OPCW v Anglicku, odkiaľ do holandského Haagu priviezli vzorky.

Ruský diplomat vysvetlil, že sekretariát OPCW uviedol, že takéto informácie by OPCW mohla Rusku poskytnúť jedine v prípade, keby s tým súhlasila Británia. "Berúc do úvahy pozíciu Británie, ktorá s nami (Ruskom) odmieta akúkoľvek spoluprácu", môže Moskva sotva počítať so súhlasom Británie, dodal však Šuľgin.

Uviedol, že právnici Ruska situáciu analyzovali a dospeli k názoru, že postoj sekretariátu OPCW je nekorektný, preto zaslali opakovanú žiadosť o informácie ohľadom činnosti expertov OPCW v Anglicku. Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Británia z útoku, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok odmieta.

Prípad viedol k značnému zhoršeniu napätia medzi Londýnom a Moskvou. Británia a takmer 30 ďalších krajín vyhostilo celkovo vyše 140 ruských diplomatov, na čo Rusko reagovalo recipročnými opatreniami.