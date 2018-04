Hokejový svet príde o veľké hviezdy: Fenomenálna dvojica zavesí korčule na klinec!

Legendárni útočníci Vancouvru Canucks Daniel (37) a Henrik (37) Sedinovci ohlásili koniec ich bohatej hokejovej kariéry.

Švédski bratia Sedinovci zavesia korčule na klinec po skončení aktuálnej sezóny 2017-2018. Vyhlásili to prostredníctvom listu, ktorý venovali fanúšikom Vancouvru Canucks. "Ďakujeme za všetko. Navždy ostaneme "Canucks" a toto bude náš domov," napísala bratská dvojica.

"Toto je rodina našej rodiny. Plánujeme byť súčasťou tejto organizácie dlho po odchode do dôchodku. Vancouver nám dal veľmi veľa a my sme sa snažili mu to vrátiť. To sa nikdy nezmení," uviedli Daniel a Henrik Sedinovci v rozlúčkovom liste.

Tí sú súčasťou Vancouvru od roku 1999, kedy boli draftovaní v 2., respektíve 3. kole draftu. Henrik zaznamenal za tento klub 1068 bodov v 1327 zápasoch. Jeho brat Daniel nazbieral 1038 bodov a odohral 1303 duelov. V roku 2006 získali obaja olympijské zlato v Turíne.

Na domácom klzisku sa naposledy predstavia vo štvrtok proti Arizone Coyotes, následne ukončia svoje kariéry v sobotu v Edmontone.