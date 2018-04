Už aj v Poľsku majú živú Barbie! Modelka Anella urobila šialené veci, aby mohla vyzerať TAKTO

Poľská modelka vynaložila všetko úsilie k tomu, aby sa jej splnil veľký sen.

Chcela vyzerať ako Barbie a podarilo sa, aj keď sa musela obetovať. Podstúpila totiž niekoľko desiatok plastických operácií a minula na ne množstvo peňazí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V súčasnosti si môže Anella An z Poznane právom hovoriť, že je prvá poľská Barbie. Na známej sociálnej sieti má dokonca vyše 100-tisíc fanúšikov. Anella si nechala upraviť prsia či pery, no tvrdí, že jej pás je prirodzený, píše Daily Mail.

"Bolo to spontánne, neplánovala som to. Raz som si povedala, že si nechám urobiť nos. Bol to začiatok mojich plastických operácií. Potom som chcela pekné prsia a mám ich. Mám rada zvláštne a unikátne veci, aj preto som sa k tomu odhodlala," hovorí Anella.